Dôchodcu na hubách lúpežne prepadli tri deti

Zlomili mu nos a poštvali naňho psov. Jedného polícia obvinila.

10. júl 2020 o 11:18 Monika Almášiová

ĎURKOV. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ Košice-okolie obvinil zo zločinu lúpeže a prečinu ublíženia na zdraví 15-ročného chlapca z Ďurkova.

Podľa polície mal tínedžer spoločne s dvoma maloletými osobami v pondelok fyzicky napadnúť 67-ročného dôchodcu.

Incident sa stal v lese v obci Ďurkov.

„Osoby pristúpili k dôchodcovi a pýtali si od neho cigarety s tým, že inak dostane bitku. Keď poškodený muž povedal, že cigarety pri sebe nemá, trojica 'výrastkov' ho fyzicky napadla. Dôchodcu prehľadali, vysypali mu huby z vedra a vedro poškodili. Potom ho dotiahli k blízkemu jarku, do ktorého ho zhodili, a jeden z nich mu uštedril ranu vedrom do nosa. V útoku pokračovali aj na neďalekej lesnej lúke, kde ho opakovane udierali do rôznych častí tela," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Tínedžer už v minulosti útočil

Chlapci svoje vyčíňanie zavŕšili huckaním troch psov na dôchodcu.

Jeden ho uhryzol do ramena.

Po tom, čo mu ukradli nôž, z miesta útoku odišli.

„Poškodenému mužovi spôsobili zranenia, z ktorých sa podľa predbežnej lekárskej správy bude liečiť viac ako 14 dní," doplnila Mésarová.

Netrvalo dlho a kriminalisti zistili totožnosť všetkých troch aktérov tohto lúpežného prepadnutia.

Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol najstarší z nich obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho väzobné stíhanie.

„Obvinený 15-ročný tínedžer už bol za obdobný čin v minulosti trestne stíhaný. Maloleté osoby pre nedostatok veku nie sú trestne zodpovedné. Zároveň polícia vyrozumela úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o protiprávnom konaní maloletých osôb. Za tieto skutky hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov, mladistvej osobe sa trestná sadzba znižuje na polovicu."