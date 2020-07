Tarkovič: Rozšírenie súťaží mládeže by bolo v rozpore s licenčným systémom

Technický riaditeľ SFZ navrhuje znížiť počet akadémií.

16. júl 2020 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. Koronavírus výrazne ovplyvnil futbalové dianie na Slovensku.

Nielen na seniorskej, ale i mládežníckej úrovni, kde došlo k zrušeniu sezóny 2019/20.

Minulotýždňový verdikt Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (SFZ) o tom, že prvé tímy v priebežných tabuľkách nebudú mať právo postupu do vyšších súťaží, vyvolal veľké emócie.

Prezident FC Košice Dušan Trnka v rozhovore pre Korzár vyhlásil, že ide o najnespravodlivejšie rozhodnutie v novodobej histórii SFZ a útok na východoslovenský futbal.

Priznal, že klub, ktorý v čase vypuknutia pandémie viedol II. ligu Východ v kategórii U19 i U17 a mal eminentný záujem o účinkovanie v najvyššej dorasteneckej súťaži, sa poradí s právnikmi.

O aktuálnych témach i možnej reforme nášho mládežníckeho futbalu, ktorá sa čoraz častejšie spomína, sme hovorili s technickým riaditeľom SFZ Štefanom Tarkovičom.

Štyridsaťsedemročný rodák z Prešova, ktorý v minulosti pôsobil aj v košickom futbale, zasadol na zväzovú stoličku po úspešnom pôsobení pri reprezentácii, v pozícii asistenta trénera A-tímu Jána Kozáka.

Prvá dorastenecká liga zostáva po zrušení predchádzajúcej sezóny v nezmenenom 12-člennom zložení. Prečo?

„Otázku by som skôr postavil inak. Prečo by sa model prvej dorasteneckej ligy meniť mal? Od nástupu do funkcie v roku 2019 zastávam názor, že počet akadémií na Slovensku by sa mal znížiť. Absolvoval som dostatok návštev iných európskych asociácií, kde má mládežnícky futbal vyššiu úroveň ako na Slovensku. Vzhľadom na našu populáciu, počet klubov a talentovaných hráčov, ako aj personálne obsadenie i možností ľudí, ktorí systém koordinujú na technickom úseku SFZ, je podľa môjho názoru optimálny počet top akadémií osem. Takýto model môže byť efektívnejší ako je terajší. Zároveň musím konštatovať, že momentálne zavedený licenčný systém mládeže je efektívny a dobre fungujúci už tri roky. Nevidím najmenší dôvod ho meniť. Záujem postúpiť do prvej ligy nemali len FC Košice, ale aj iné kluby druhej ligy. Vzhľadom na fakt, že sa v nej odohralo približne 60 percent zápasov, som po početných analýzach TÚ SFZ odporučil Výkonnému výboru, aby v mládežníckych súťažiach nikto nepostúpil, ani nezostúpil. Dočasné „paušálne“ rozšírenie mládežníckych súťaží o družstvá, ktoré boli po prerušení súťaží na prvom mieste, by bolo v rozpore s momentálne platným licenčným systémom mládeže.“

Rozhodnutie Výkonného výboru SFZ vyvolalo búrku nevôle aj u ďalších tímov, ktoré viedli tabuľky.