Policajt sa mstil expriateľke za rozchod, skončil vo väzbe aj v zamestnaní

Poškodzoval jej auto, písal anonymy, rozširoval erotické fotky.

17. júl 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Nezákonným spôsobom riešil rozchod s priateľkou Monikou policajt Eduard z obce v okrese Košice - okolie.

Ak by ho súd neposlal do väzby, kde strávil štyri mesiace, počet skutkov by možno presiahol číslo 20, ako ich napokon obsahovalo znenie obvinenia.

Dnes už bývalý policajt môže hovoriť o veľkom šťastí, že s ním prokurátor uzavrel dohodu o vine a treste.

Okresný súd Košice II ju začiatkom júla schválil.

Až 20 skutkov

Eduard sa spomínaných 20 skutkov dopustil v mesiacoch jún a júl 2018.

Na to, aby expriateľke znepríjemnil život, vyskúšal asi všetky spôsoby najmä psychického ubližovania. Rozdeliť by sa dali do troch kategórií.

Prvou boli poškodenia jej auta. Začal tým, že poškodil lak karosérie na štyroch dverách a prepichol dve pneumatiky na jej aute, zaparkovanom na Fatranskej ulici.

A naposledy jej čiernym sprejom postriekal celú karosériu auta. Škoda spolu za 1 500 eur.

Druhý spôsob boli anonymné listy. Najviac ich prišlo jej zamestnávateľovi a obsahovali sťažnosti nespokojných pacientov.

Vraj sa k nim Monika správala neslušne a povýšenecky, kričala na nich, vulgárne im nadávala, dokonca pľula do jedla. A potom ho vraj museli zjesť.

Anonymy na úrady

Anonymné listy dostával aj košický úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Autor v nich písal, že sa nestará o syna, nezabezpečuje jeho školskú dochádzku a ohrozuje jeho mravnú výchovu.