Podnikateľ osadil medzi domami reklamnú obrazovku. Susedov ani úradu sa nepýtal

Ak by ju musel odstrániť, bolo by mu to ľúto.

21. júl 2020 o 0:00 Michal Lendel, Judita Čermáková

Susedovi sa reklamné zariadenie v predzáhradke vedľajšieho rodinného domu nepozdáva. Obáva sa svetelného smogu. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)