Na úradoch práce padajú hlavy, končí aj košický šéf Mutafov

Odvolanie tak skoro nečakal, malo prísť až na konci roka.

21. júl 2020 o 14:58 (aktualizované 21. júl 2020 o 16:51) Michal Lendel

KOŠICE. Po prednostoch okresných úradov, ktorých sa rozhodlo v tomto období vymeniť vládne hnutie OĽaNO, dochádza k hromadným odvolaniam aj v prípade časti riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tie spadajú pod ministerstvo práce, ktorému šéfuje Milan Krajniak z hnutia Sme rodina.

Podľa našich informácií v týchto dňoch končí 26 zo 46 riaditeľov všetkých pobočiek tohto úradu po celom Slovensku.

Medzi mini je i šéf košického úradu práce Pavol Mutafov (Smer-SD), ktorý zastával túto funkciu necelých sedem rokov.

Mutafov: Je v tom politika

„V stredu ráno bude zamestnancom predstavený človek, ktorý ma nahradí. Zároveň v stredu som posledný deň v práci. Výmena riaditeľov sa netýka iba Košíc, ale aj ďalších miest. Kto ma nahradí, oficiálne neviem a špekulovať preto nebudem,“ reagoval Mutafov.

Priznal však, že odvolanie ho prekvapilo.

Podľa jeho slov mal s generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) Mariánom Valentovičom dohodu, ktorá mu mala zabezpečiť, že vo funkcii ostane do konca roku 2020.

„Odvolali ma o pol roka skôr, s tým už nič nenarobím. Minister však počas koronakrízy pochválil v parlamente úrady práce za skvelé zvládnutie situácie. Preto si myslím, že je v tom politika. Nevidím v tom tragédiu, ale dúfal som, že dohoda bude dodržaná. Rešpektujem to, no súhlasiť s tým nemusím,“ povedal Mutafov, ktorý sa dostal do funkcie na úrade práce za ministra Jána Richtera (Smer).

Predtým viedol Mutafov ako starosta košickú mestskú časť Západ a bol aj dlhoročným poslancom v mestskom a neskôr aj krajskom parlamente.

V životopise si okrem toho uvádza, že je zakladajúci člen Smeru.

Riaditeľ: Nechal som ich pracovať, odvďačili sa výkonom

Svoje pôsobenie vo vedení úradu, ktorý opúšťa, hodnotí ako úspešné.