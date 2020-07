Primátor: V Košiciach sa falšujú stavebné povolenia

Polaček podal v utorok na prokuratúru dve trestné oznámenia.

21. júl 2020 o 15:21 (aktualizované 21. júl 2020 o 17:00) Judita Čermáková, Peter Jabrik

Správu budeme aktualizovať

KOŠICE. Podvodníci sfalšovali dve stavebné povolenia vydané Stavebným úradom mesta Košice.

V utorok o tom na tlačovom brífingu informoval primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý).

V ten istý deň podal v tejto súvislosti podnet na Okresnú prokuratúru Košice I kvôli podozreniu zo spáchaniu trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky.

Primátor v tejto súvislosti uviedol, že podozrení na vyfabrikované vlastné stavebné povolenia zo strany stavebníkov je ešte viac.

Povolenie s podpisom exšéfa datovali po jeho smrti

Prvý prípad sa podľa neho týkal vydania rozhodnutia o zmene v užívaní časti stavby podnikateľského objektu na Moyzesovej ulici, ktoré nechcel v tejto chvíli bližšie konkretizovať.

Stavebnému úradu bola podľa vedenia mesta prostredníctvom košického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva doručená na overenie žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky, ktorú predkladala košická spoločnosť.

Ani jej názov, či meno toho, kto za ňu konal, nespresnil.

Okrem toho, že účastník konania doložil rozhodnutie z 27. mája bez vyznačenia jeho právoplatnosti, bolo podpísané bývalým vedúcim referátu stavebného úradu mesta Petrom Garajom.

Keďže ten zomrel 9. mája a od začiatku marca kvôli práceneschopnosti nepodpisoval žiadne rozhodnutia, RÚVZ vo svojom podnete požiadal Stavebný úrad mesta Košice o overenie predloženého rozhodnutia.

Preverením sa zistilo, že žiadne takéto rozhodnutie nebolo vydané.

Stavebný úrad neeviduje ani žiadnu žiadosť v tejto veci.

Polaček poznamenal, že vďaka takémuto falošnému povoleniu môže stavebník začať stavať, žiadať rôzne úrady o súčinnosť, teoreticky aj požiadať o hypotéku, či iným spôsobom nehnuteľnosť podvodne zveľaďovať.

„Máme aj prípady rodinných domov, kedy si stavebník nedal námahu riešiť to cez stavebný úrad," dodal.

Koľko prípadov celkovo evidujú, nekonkretizoval. Doplnil, že konali aj na základe podnetov, ktoré postupne preverili a preverujú i naďalej.

Primátor: Nech to slúži ako výstraha

„Toto už prekročilo akékoľvek medze. Je neuveriteľné, že niektorí ľudia sa už nezastavia absolútne pred ničím, falšujú úradné dokumenty a neštítia sa na to zneužívať podpisy človeka, ktorý je po smrti. Zostal som v šoku a rozhorčený, keď som sa o tom dozvedel. Mojím politickým mottom je, že pravidlá musia platiť pre každého a preto sme pristúpili k podaniu trestného oznámenia. Nech to slúži ako výstraha pre všetkých, ktorí chcú v Košiciach podvádzať a myslia si, že pre nich zákon neplatí,“ informoval Polaček.

Podvodníci do svojej sfalšovanej žiadosti v prípade budovy na zakomponovali podľa hovorcu mesta Vladimíra Fabiána rozhodnutie stavebného úradu, ktorý 27. mája povolil zmenu v užívaní časti stavby pri priestoroch na 1. poschodí tej istej budovy.

Pri porovnaní riadneho právoplatného rozhodnutia a nikdy nevydaného rozhodnutia sa zistilo, že sú veľmi podobné.

Rozdielom bolo mierne odlišné písmo a odlišná intenzita farby na častiach rozhodnutia, ktoré boli neznámou osobou zmenené.

Podvodníci si pri falšovaní dátumov nevšimli, že stavebný úrad v nedeľu nevykonáva žiadnu činnosť.

Odtlačok pečiatky je menší ako originál

Zaujímavosťou sfalšovaného rozhodnutia je napríklad aj vyjadrenie Inšpektorátu práce v Košiciach, ktorý listom zo 14. júna 2019 oznámil stavebnému úradu, že sa nezúčastní miestneho šetrenia o takmer rok neskôr 17. mája 2020 v nedeľu.

V rozhodnutí je uvedené, že stavebný úrad oznámil v nedeľu 3. mája 2020 začatie konania a rovnako v nedeľu 17. mája 2020 vykonal miestne šetrenie.

V posledný deň týždňa pritom stavebný úrad neoznamuje konania ani nevykonáva miestne šetrenia.

V jednom z rozhodnutí bez vyznačenia jeho právoplatnosti je falošná aj červená pečiatka Stavebného úradu mesta Košice so štátnym znakom.

Pri druhom rozhodnutí s vyznačenou právoplatnosťou je podpis bývalého riaditeľa v čiernej farbe, keďže ide o čiernobielu kópiu, pečiatka vedľa tohto podpisu je však v červenej farbe.

Odtlačok pečiatky je pritom výrazne menší, ako je okrúhla pečiatka so štátnym znakom používaná Stavebným úradom mesta Košice.

Na falošné povolenie už začali stavať dom

V rovnakej veci možného spáchania trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky bolo podané aj ďalšie trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

V tomto prípade išlo o sfalšované rozhodnutie stavebného úradu, na základe ktorého už stavebník začal stavať svoj rodinný dom v mestskej časti Krásna.

Ako informovala poverená vedúca referátu stavebného úradu na magistráte Iveta Kramárová, momentálne sa tam už podľa vykonaného štátneho stavebného dohľadu zo strany stavebného úradu nachádzajú základy domu a betónová platňa, stavebné práce sú momentálne pozastavené.

Stavebný úrad pritom žiadne stavebné povolenia v tejto lokalite doposiaľ nevydal a nikdy nedostal ani žiadosť o jeho vydanie.

V sfalšovanom rozhodnutí podpísanom bývalým šéfom stavebného úradu mesta bolo uvedených viacero gramatických či faktografických chýb, na konci viet chýbali bodky.

Dokonca v ňom bola mestská časť Košice Krásna trikrát nesprávne označená ako Krásna nad Hornádom.

Pripomenuli ďalšie trestné oznámenia

Mesto podalo za uplynulého poldruha roka po nástupe svojho nového vedenia celkovo 11 podnetov a trestných oznámení na prokuratúru.

Vo väčšine z nich v súčasnosti prebieha vyšetrovanie, výnimkou je napríklad predaj budovy na Kukučínovej 17 pre Vysokú školu bezpečnostného manažérstva, ktoré bolo zrušené z dôvodu premlčania.

Podania sa týkali najmä podozrení zo spáchania subvenčných podvodov, zneužívania právomoci verejného činiteľa, falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, marenia konkurzného konania alebo nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zároveň bolo mesto Košice vyzvané vyšetrovateľmi kriminálnej polície k podaniu vysvetlenia v dvoch prípadoch, kde figuruje v pozícii poškodeného.

Rovnako sa postupovalo aj pri ďalších dvoch prípadoch, kde sa jednalo o ekonomickú trestnú činnosť, resp. kriminalisti preverovali informácie na účely trestného konania.

„Zákony v tomto meste dlho neplatili rovnako pre všetkých. Stojí nás veľa síl a nepríjemností to zmeniť. Sú na nás vyvíjané rôzne tlaky a odporúčania, aby sme to nechali tak. Primátorom som sa však nestal preto, aby som sa všetkým páčil a v pozadí ťahal za nitky. Už mnohým ľuďom sme pokazili biznis. Títo ľudia sa všemožne snažia očierniť mňa a mojich kolegov a dúfajú, že sa čoskoro veci vrátia do starých koľají. Pokiaľ som primátorom, tak sa tu ale nebude kradnúť, falšovať a parazitovať na mestskom majetku. To som sľúbil a dodržím to,“ uzavrel primátor.