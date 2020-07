V HC Košice prepustili trénerov mládeže. Šťastný: Deti to nepocítia

Jeden tréner bude viesť dve kategórie.

22. júl 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Situácia v mládežníckych tímoch HC Košice je na rozdiel od A-mužstva stabilizovaná.

Všetky družstvá boli prihlásené do svojich súťaží v nasledujúcej sezóne.

Ročný rozpočet mládeže oceliarov je 650-tisíc eur, do ktorého sa rátajú aj príspevky od rodičov.

Tie sa po novom zvýšia a zvýšil sa aj príspevok mesta, ktoré dá na hokejovú mládež v novej sezóne 105-tisíc eur.

Klub zároveň ráta aj s materiálnou pomocou od Slovenského zväzu ľadového hokeja v podobe hokejok pre hráčov.

Tie by mali doraziť v priebehu budúceho mesiaca.

Článok pokračuje pod video reklamou

V auguste pôjdu na ľad

Mládežnícke tímy majú za sebou prvú fázu prípravy pred nasledujúcou sezónou.

Po niekoľkotýždňovej prestávke sa opäť vrátia, pričom by mali absolvovať aj tréningy na ľade.

„Príprava začala od 15. júna a aktuálne majú všetky mládežnícke kategórie ukončený šesťtýždňový cyklus. Momentálne prebiehajú tri týždne voľna. Od 3. augusta sa všetky kategórie vracajú späť do ďalšej fázy prípravy. Najskôr budú mať dva týždne na suchu a následne by sme mali prejsť na kombinovanú prípravu na ľade v Crow aréne. Budeme čakať, ako sa vyvinie situácia okolo Steel Arény a následne na to zareagujeme,“ povedal športový manažér a šéftréner mládeže HC Košice Jan Šťastný.

V každej mládežníckej kategórii majú oceliari okolo tridsať hráčov.

„Už len kvôli tomuto počtu nás to núti, aby sme mládež v Košiciach zachovali a vytvorili jej adekvátne podmienky. Pevne verím, že sa ich situácia, ktorá momentálne v klube je, žiadnym spôsobom nedotkne,“ uviedol Šťastný.

Rozpočet na mládež bude aj v nasledujúcej sezóne rovnaký ako v minulých rokoch.

„Môžem len potvrdiť slová pána prezidenta Langa, že sezóna z pohľadu mládeže nás vychádza na 650-tisíc eur. V tom je zahrnutý kompletný servis pre hráčov, od trénerov až po cestovanie na zápasy. Verím, že s podporou mesta a ďalších firiem to zvládneme a sezóna mládeže nebude ohrozená,“ skonštatoval Šťastný, ktorý potvrdil aj zvýšenie rodičovských poplatkov.

Omladenie na trénerských postoch

Kvôli finančnej situácii došlo k reorganizácii štruktúr mládeže.