Plaveckí skokani a elektráreň. Mlynský náhon zničila štvorprúdovka

Košice sú o krok bližšie k návratu vody do centra, mesto vyhlásilo súťaž.

2. aug 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

Plavec skáče do Mlynského náhonu z mostíka blízko Tomašikovej ulice. (Zdroj: Súťažné poklady k Revitalizácii Mlynyského náhonu)

KOŠICE. Budú mať konečne Košice vodný tok, ktorý bude mestotvorným prvkom, miestom stretávaní, oddychu a rekreácie?

Metropola východu má túto víziu ešte ďaleko pred sebou, ale postupne robí kroky, ktoré k nej smerujú.

Jedným z nich je vyhlásenie krajinársko-urbanistickej súťaže Revitalizácia Mlynského náhonu, prirodzeného ramena Hornádu, ktoré tieklo širším centrom Košíc.

Pre Mlynský náhon sú určené približne dva milióny eur z akčného plánu rozvoja mesta.

Článok pokračuje pod video reklamou

Začlenia súkromné pozemky

Verejnú projektovú súťaž pripravilo mesto v spolupráci s občianskym združením Mlynský náhon. Má vyriešiť územie v širšom centre Košíc s dĺžkou 1,7 kilometra a rozlohou 14 hektárov.

O tejto aktualite informoval predseda tohto združenia Eugen Ščavnický.

Revitalizáciou by mala prejsť severná časť vodného toku a jej priľahlé okolie. Väčšina pozemkov na tejto ploche je vo vlastníctve mesta. „...avšak niektorí majitelia susedných pozemkov súhlasili so začlenením svojich pozemkov do celkového riešenia,“ píše sa v dokumente Revitalizácia Mlynského náhonu, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Prepojenie s riekou i s centrom

Cieľom súťaže je premena nevyužívanej oblasti na „významný mestský oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom, ktorý vytvára podmienky na rozvoj a udržanie biodiverzity v mestských podmienkach,“ píše sa v podmienkach vyhlásenej súťaže.

V súťažných návrhoch by mali odborníci riešiť dopravu, pohyb peších, cyklistov, prepojenie s riekou Hornád, s centrom mesta, napojenie na bočné ulice či alternatívne riešenie komunikácie na Gorkého ulici.

Návrh by mal vo svojej konečnej fáze docieliť aj tieto riešenia: vytvorenie peších a cyklistických chodníkov, premostenia, móla, prístupy k vode, ihriská, mobiliár, riešenie nevyužívaných blízkych medziblokových priestorov, zabezpečenie hniezdenia vtákov.

Skupina expertov

V porote, ktorá posúdi prihlásené návrhy, je osem odborníkov z odboru architektúry, krajinnej architektúry, urbanizmu, biológie a botaniky.