Chýbali im kulisy aj drevo na kúrenie, Bagar prespal v kancelárii. Divadlo oslavuje

Na torte zapálili 75 sviečok.

26. júl 2020 o 0:00 Svjatoslav Dohovič

KOŠICE. Od oslobodenia Košíc uplynul necelý polrok a od oficiálneho konca druhej svetovej vojny necelé dva mesiace, keď sa na začiatku júla 1945 narodilo Štátne divadlo Košice.

V rodnom liste - v zriaďovacej listine vydanej na základe nariadenia Slovenskej národnej rady, má napísaný dátum 3. júl 1945.

Počas 75 divadelných sezón divadlo v Historickej budove a na Malej scéne (niekdajšom štúdiu Smer), ale počas rekonštrukcie aj v dnešnom Jumbo centre, prinieslo takmer tisíc činoherných, operných, operetných a baletných premiér, uviedlo desaťtisíce predstavení, ktoré videli milióny divákov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zriaďovacia listina z roku 1945 hovorí o Východoslovenskom národnom divadle v Košiciach, v rokoch 1946 – 1955 nieslo názov Národné divadlo v Košiciach a od roku 1955 sa etablovalo ako Štátne divadlo Košice.

Pod týmto názvom, s výnimkou trojročného obdobia experimentu so zlúčením košického a prešovského divadla v rokoch 1996 – 1999, pôsobí dodnes ako jedno z dvoch slovenských divadiel, ktoré sú trojsúborové.

Bagarove jarné plány

O okolnostiach vzniku divadla písali aj v časopise Človek a spoločnosť v článku „Košice po druhej svetovej vojne a vybrané aspekty kultúrneho života“ Štefan Šutaj a Lucia Heldáková z Centra spoločenských a psychologických vied Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach:

„Na úplnom začiatku Východoslovenského národného divadla stál Andrej Bagar, ktorý prišiel 25. marca 1945 do Košíc a v prvom aprílovom čísle Demokrata prezradil svoje plány: ´Košické divadlo, ktoré teraz začínam organizovať, bude jedným z piatich divadiel na Slovensku. Je to môj starý plán, aby Slovensko malo 5 riadne vybudovaných divadiel.´ Umelecký súbor chcel Bagar vyskladať z hercov Komorného divadla v Martine, Slovenského divadla v Prešove a ochotníkov. O desať dní neskôr sa Bagarove slová začali napĺňať a 11. apríla do Košíc prišiel Andrej Chmelko a spolu s ním aj zbor hercov zo Slovenského divadla v Prešove. Divadlo zostalo v Prešove, ale už máji 1945 tlač informovala o troch premiérach (samozrejme hier od ruských autorov) v Košiciach,“ pokračujú Šutaj a Heldáková.

Vydrancované divadlo

Po vydaní zriaďovacej listiny na začiatku júla sa napokon zakladajúcim riaditeľom a človekom, ktorý divadlo nielen personálne od základov budoval, stal Janko Borodáč, jedna z najvýraznejších osobností slovenskej divadelnej histórie.