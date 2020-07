Nafukovacia hala košických hádzanárov na Považskej by mala stáť 300-tisíc

Bude mať kapacitu okolo 300 miest.

24. júl 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Nováčik najvyššej súťaže hádzanárov HK Košice už odštartoval letnú prípravu pred začiatkom sezóny.

Tím vedený skúseným trénerom Martinom Liptákom by mohol byť čiernym koňom extraligy.

V kádri pôsobia skúsení veteráni Tumidalský a Pekár, ku ktorým sa pridali Vladimír Guzy, Erik Ľoch a Matúš Hriňák.

Mužstvo je doplnené aj o mladých a perspektívnych hráčov, ktorí sa tak majú od koho učiť.

Domáce zápasy I. ligy hrávali Košičania v hale na Bernolákovej, kde na výnimku môžu začať aj extraligovú sezónu.

Postupne sa ale chcú presťahovať do svojej novej haly, ktorá má vyrásť vedľa školy na Považskej ulici.

O začiatkoch, súčasnosti a plánoch do budúcnosti sme sa rozprávali s prezidentom klubu Ondrejom Melichom.

Kedy a ako vznikla myšlienka prihlásiť sa do I. ligy s mužstvom mužov?

„Keď v roku 2015 zanikol 1. MHK Košice spolu s niektorými rodičmi a dvoma trénermi sme založili občianske združenie, aby sme zachránili v prvom rade mládež. Všetkých sme preregistrovali z pôvodného mužstva na Hádzanársky športový klub. Mužov sme neboli schopní udržať. Tí sa postupne rozpŕchli do iných tímov. Nevedeli sme im nič ponúknuť. Sústredili sme sa vyslovene na mládež, ale stále sme mali ambíciu, že ak to bude čo len trochu možné, mužstvo mužov budeme chcieť vrátiť späť. Sme veľmi radi, že sa nám to podarilo.“

V klube pôsobia veľké hádzanárske mená. Trénerom je Martin Lipták, asistentom Richard Štochl. Ako sa vám ich podarilo do klubu prilákať?

