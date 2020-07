Z dielne košického dopravného podniku strhol vietor strechu

Museli odstaviť teplú vodu. Škody odhadli na 100-tisíc.

24. júl 2020 o 14:18 Peter Jabrik, Judita Čermáková

KOŠICE. V areáli Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) zdevastoval vietor počas popoludňajšej utorkovej búrky plechovú strechu dielne strediska údržby koľajových vozidiel.

Ako nám vo štvrtok povedal generálny riaditeľ a člen predstavenstva DPMK Vladimír Padyšák, to bol aj hlavný dôvod, prečo predčasne ukončil o niekoľko dní skôr dovolenku v Chorvátsku.

Našťastie sa pri tejto mimoriadnej udalosti nikto nezranil.

„V budove dielne je umiestnená aj elektrorozvodňa vysokého napätia a s ňou súvisiaci výmenník tepla vo vlastníctve Tepelného hospodárstva Košice (TEHO),“ uviedol riaditeľ riadenia dopravy DPMK Roman Danko.

Vysoké škody

Na pomoc museli privolať košických hasičov, ktorí celú plechovú krytinu strechy odstránili, lebo vietor strhol až jej polovicu.

„Škodu sme zatiaľ odhadli na 100-tisíc eur. Strecha má rozmery 30 krát 12 metrov a bude nutné vymeniť aj všetky drevené nosníky krovu. Budova bola poistená, ale koľko zo škody nám uhradí poisťovňa, momentálne nevieme. Aby dovnútra nezatekalo, urobili sme provizórne opatrenia, pozakrývali sme to plachtami. Nie je to však natoľko účinné, aby sme mohli z hľadiska bezpečnosti trafostanicu opäť sprevádzkovať,“ vysvetlil Danko.

Dielňa je uzavretá, takže sa v nej údržba v súčasnosti nerobí.

„Nespôsobuje nám to žiadne prevádzkové problémy. Je to však finančný problém, lebo to prišlo vo veľmi nevhodnom čase koronakrízy, keď je v jej dôsledku všade nedostatok peňazí,“ poznamenal riaditeľ riadenia dopravy.

„Výmenníková stanica tepla zásobuje teplou vodou iba prevádzky v DPMK, žiadne byty. Objekt je v správe DPMK, naša spoločnosť vlastní iba technológiu, ku ktorej poškodeniu nedošlo. Dodávka teplej vody je zatiaľ na žiadosť DPMK odstavená,“ reagoval Miroslav Andrejco, námestník riaditeľa pre prevádzku a obchod TEHO.

Výpadok dodávok teplej vody

Generálny riaditeľ podotkol, že poškodenie strechy spôsobilo výpadok dodávky teplej vody do štyroch šatní.

„Dve z nich majú elektrické bojlery, ktoré nahradia výpadok teplej vody. Zamestnanci, ktorí využívali ďalšie dve šatne, sa môžu ísť osprchovať do iných troch šatní,“ uzavrel Padyšák.

