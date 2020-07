Young Angels v júli získali rekordných sedem majstrovských titulov

Počas opravy by sa mohli presunúť do tréningovej haly Steel Arény.

27. júl 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Basketbalistky Young Angels Košice vyhrali v júli neuveriteľných sedem majstrovských titulov.

Na majstrovstvách Slovenska mládežníckych kategórií získali šesť zlatých medailí a z prvenstva sa tešili aj juniorky v I. lige žien.

Mladé anjelky nenašli konkurenciu a potvrdili, že na Slovensku sú absolútnou špičkou.

V nasledujúcej sezóne sa však zrejme nevyhnú sťahovaniu. Ich domovský stánok, Angels arénu, čaká rozsiahla rekonštrukcia.

Jednou z alternatív je tréningová hala Steel Arény, kde by si dokázal predstaviť fungovanie generálny manažér Košičaniek Daniel Jendrichovský.

Minulý rok vyhrali štyri tituly

Zlatá medailová žatva, akú Young Angels predviedli počas júlových mládežníckych majstrovstiev Slovenska, nemá obdobu.

„Mali sme výhodu domáceho prostredia a sedeli nám aj vekové kategórie, no stále je potrebné potvrdiť to na ihrisku. Myslím si, že posledné dva tituly boli veľmi ťažké. Či už to bola kategória U15, kde sme vyhrali po predĺžení o bod, alebo juniorky, kde sme museli otáčať nepriaznivo sa vyvíjajúci zápas s dobre pripraveným súperom. O to viac si víťazstvá ceníme,“ povedal Daniel Jendrichovský.