Najvyššia budova v košickom centre možno získa menšieho brata

Investor chce pri bývalom daňovom úrade na Garbiarskej ulici pristavať ďalší objekt.

28. júl 2020 o 0:00 Katarína Gécziová, Judita Čermáková

KOŠICE. „Nepovažujem ju za niečo, čím by sa Košice mohli chváliť. Tá budova tam vznikla dosť náhodne a dnes by sme ju už takto určite neodporúčali umiestniť,“ hodnotil nedávno najvyššiu stavbu v centre šéfarchitekt Košíc Martin Jerguš v jednom z rozhovorov pre Korzár.

Myslel tým trinásťpodlažnú takmer 49-metrovú budovu bývalého daňového úradu na Garbiarskej ulici.

Aktuálny majiteľ schátraného objektu, spoločnosť IH Real Estate, s. r. o., ho chce zrekonštruovať na administratívne a obchodné priestory.

Nová 20-metrová stavba

Zrekonštruovaná nehnuteľnosť by mala mať o jedno viac, teda 14 nadzemných a jedno podzemné podlažie. So zámerom postaviť v centre mesta „City Tower“ prišiel developer vlani.

Projekt chce teraz rozšíriť tým, že v tesnom susedstve terajšej budovy plánuje pristavať ešte jednu nižšiu.

Na obdĺžnikovom pozemku využívanom ako parkovisko má vyrásť polyfunkčný objekt, ktorého zastavaná plocha bude vyše tisíc metrov štvorcových.

Vyše 20-metrová novostavba by mala mať sedem podlaží, z toho jedno podzemné a najvyššie má byť ustúpené.

Parkovanie a bývanie

K budovám sa má vchádzať z Garbiarskej ulice. Úžitková plocha objektu má dosiahnuť vyše 4 600 metrov štvorcových.

Na štyroch podlažiach majú byť garáže so 125 miestami, dve poschodia by malo tvoriť 19 apartmánov na dočasné bývanie a jedno by mali zaplniť obchodné priestory.

Zámer je podrobne opísaný a bol predložený do procesu EIA, teda posúdenia vplyvov na životné prostredie.

Začať stavať plánujú v septembri 2021

Developer chce výstavbou budovy zabezpečiť parkovacie miesta pre potreby výškovej budovy, ktorú mieni rekonštruovať.

Argumentuje tiež doplnením polyfunkcie v Starom Meste.

„Umiestnenie stavby je v súlade s platným Územným plánom mesta Košice. Jestvujúce územie je definované ako obytné plochy viacpodlažnej zástavby a plochy mestského a nadmestského občianskeho vybavenia – polyfunkcia,“ komentuje developer svoj projekt v zámere predloženom v EIA.

Ak projekt novej stavby získa všetky potrebné povolenia, investor chce začať stavať v septembri na budúci rok a práce dokončiť o dva roky neskôr.

Náklady na výstavbu odhadol na asi štyri milióny eur.

Investor: Návrh nemusí byť finálny

IH Real Estate ešte nemá v rukách povolenia potrebné na rekonštrukciu bývalého daňového úradu, ktorú rieši cez samostatné stavebné konanie.