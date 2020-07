V Košickom kraji odhalila polícia viacero opitých vodičov

Rekordmanom je Košičan s vyše troma promile.

27. júl 2020 o 16:44 Daniela Marcinová

KOŠICE. Polícia mala počas piatka a soboty opäť plné ruky práce s vodičmi na cestách Košického kraja, ktorí si za volant sadli pod vplyvom alkoholu.

O prípadoch informovala na sociálnej sieti.

Opití boli obaja

Nezodpovedného 44-ročného Košičana, ktorý šoféroval BMW po Michalovskej ulici v Košiciach, zachytila hliadka v piatok šesť minút po polnoci.

Dychová skúška odhalila 1,71 promile.

O pár desiatok minút neskôr bol na Študentskej ulici policajnou hliadkou kontrolovaný 31-ročný muž, ktorý šoféroval auto značky Volkswagen.

Bol podrobený dychovej skúške s výsledkom 3,06 promile.

Keďže v jazde nemohol ďalej pokračovať, o auto sa chcel postarať jeho 57-ročný spolujazdec.

Počas cúvania pred stánkom s občerstvením však narazil do zaparkovaného volkswagenu.

„Dychová skúška ukázala hodnotu 1,39 miligramu na liter (mg/l), čo je po prepočte 2,90 promile. Navyše ani nie je držiteľom vodičského oprávnenia,” doplnila polícia.

Zlomil dva stĺpy

V smere z Moldavy nad Bodvou na Jasov v okrese Košice-okolie šoféroval okolo tretej hodiny ráno 28-ročný muž z okresu Michalovce auto značky Opel.

„Pravdepodobne z dôvodu nepozornosti pri kostole narazil do dvoch stĺpov verejného osvetlenia, ktoré sa zlomili, no ani to ho v jazde nezastavilo. Po príchode polície už stál vedľa zaparkovaného vozidla,” opísali priebeh nehody s tým, že v dychu mužovi namerali 1,54 promile.

„Navyše má rozhodnutím súdu uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá,” dodala polícia.

V sobotu tri prípady

Policajnou hliadkou bola v obci Vinné (okres Michalovce) krátko pred 6.00 hod. zastavená a kontrolovaná aj 22-ročná vodička vozidla značky Kia z okresu Michalovce.

Dychová skúška vyšla pozitívne s výsledkom 2,27 promile.

Kontrole sa podrobil v ten istý deň aj 41-ročný šofér renaultu v okrese Gelnica, ktorý auto viedol po miestnej komunikácii.

Pri otáčaní narazil do druhého auta rovnakej značky.

„Výsledok dychovej skúšky je 1,20 mg/l, čo je po prepočte 2,50 promile. Aj v tomto prípade má vodič okresným súdom uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel,” spresnili policajti.

Pod vplyvom alkoholu bol aj 19-ročný vodič motocykla značky Jawa bez evidenčného čísla, ktorého polícia chytila v jednej z obcí v okrese Trebišov.

„Vykonanou dychovou skúškou mu bola nameraná hodnota 0,49 mg/l, čo je po prepočte 1,02 promile,” uviedla polícia s tým, že vodič ani nie je držiteľom vodičského oprávnenia.