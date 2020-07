Primátor Košíc podáva trestné oznámenie pre obstarávania v DPMK

Polaček nemieni tolerovať biznis „našich“ ľudí v mestských podnikoch.

28. júl 2020 o 15:40 (aktualizované 28. júl 2020 o 16:25) Judita Čermáková, Peter Jabrik

KOŠICE. Snaha primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) o odvolanie Vladimíra Padyšáka z postu generálneho riaditeľa a člena Predstavenstva Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) pokračuje.

Pokusy odstaviť Padyšáka cez dve výberové konania nevyšli, lebo väčšina mestského zastupiteľstva ho vo funkciách podržala.

Nič na tom nemení ani to, že primátor prijaté uznesenia nepodpísal.

V utorok, teda dva dni pred štvrtkovým rokovaním poslaneckého zboru, oznámil Polaček na brífingu, že v ten deň podal na Okresnej prokuratúre Košice II trestné oznámenie v súvislosti s DPMK.

„Mesto ukončilo v dopravnom podniku kontrolu a v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite som povinný v súvislosti so všetkým skutočnosťami, ku ktorým som dospel aj s pomocou právnej kancelárie, podať trestné oznámenie za machinácie pri verejnom obstarávaní v DPMK. Je mi veľmi ľúto, že musím oznámiť takýto závažný krok,“ uviedol primátor.

Polaček: Smerácke praktiky sa ešte neskončili

Dodal, že v pondelok bol v dopravnom podniku, kde o tom informoval členov dozornej rady i predstavenstva a v utorok aj mestskú radu.

„Pravidlá platia pre všetkých. Pred voličov som predstúpil s tým, že urobím všetko pre to, aby sa nekradlo, nerozpredával sa mestský majetok a aby sa v meste nešafárilo a nekšeftovalo. Smerácke praktiky v Košiciach sa ešte neskončili a teda máme pred sebou ešte veľa vecí, ktoré musíme dokončiť,“ vysvetlil svoj veľmi nezvyčajný krok, keďže podal trestné oznámenie, smerujúce voči šéfovi DPMK, ktorý nastúpil za jeho primátorovania.

Dodávateľmi sú stále "naši" ľudia

Je mu podľa neho veľmi ľúto, že „naši ľudia“ naďalej dodávajú naftu, hardvér či informačné systémy a zodpovední pracovníci v mestských podnikoch nekonajú tak, ako káže zákon, teda nevyhlasujú verejné súťaže na nových dodávateľov za transparentných podmienok.

„Neviem, kto všetko sa na tomto podieľa, aké finančné, prípadne iné výhody z toho tieto skupinky ľudí majú. Ale cez moju osobu neprejde nezákonnosť. Uvedomujem si, že každý z nás robí chyby, že sa každý dokáže pomýliť, ale ak Úrad pre verejné obstarávanie povie, nerobte to tak, a dopravný podnik to bude i naďalej tak robiť, alebo nevyhlási verejné obstarávanie pred ukončením pôvodných zmlúv, ja toto tolerovať nebudem,“ zdôraznil Polaček.

Trestné oznámenie

Primátor konkretizoval, že trestné oznámenie, podávané košickej prokuratúre, sa týkalo verejných obstarávaní na naftu a informačno-odbavovacieho systému (softvér, čítačky kariet, palubné počítače, informačné tabule atď.).

Celé znenie trestného oznámenia pripravila pre mesto Košice advokátska kancelária Ivety Rajtákovej. Právne služby mu poskytuje na základe zmluvy z júla 2019 s hodinovou sadzbou 117,60 eura s DPH.

Korzár už o zásadných častiach kontrolných zistení, prezentovaných na brífingu, i o obrane zo strany DPMK rozsiahlo informoval koncom júna.

Rajtáková konštatovala, že z kontroly vyplývajú „viaceré zistenia o porušení zákona o verejnom obstarávaní, ktoré zároveň vzbudzujú podozrenie, že postupom osôb zodpovedných za verejné obstarávanie došlo aj k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podľa § 266 Trestného zákona - Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe“.

Existuje podľa nej dôvodné podozrenie, že osoby zodpovedajúce v DPMK za verejné obstarávanie konali v rozpore s ustanoveniami tohto zákona.

„Tým mali zabezpečiť konkrétnym subjektom výhodnejšie podmienky a uprednostniť ich pred inými zúčastnenými spoločnosťami,“ dodala Rajtáková.

Opierala sa o zistenia, uvedené v správach o finančnej kontrole v DPMK z 19. júna a 24. júla 2020. Tú vykonali pracovníci referátu auditu a kontrolingu magistrátu, spadajúceho priamo pod primátora.

Rajtáková o nafte: Došlo k vylúčeniu iných uchádzačov

Kontrolóri zistili, že pri zákazke na dodávku motorovej nafty nevyhlásil DPMK načas verejné obstarávanie, hoci to mal v schválenom Pláne verejných obstarávaní na druhý polrok 2019.

Podľa Rajtákovej tak postupoval v rozpore s dvoma ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Dvojročný kontrakt s pôvodným dodávateľom TaM trans spedition, s.r.o., zo Šaroviec v okrese Levice sa mal skončiť 16. marca 2020. Päť dní pred jeho vypršaním uzatvoril DPMK dodatok k pôvodnej Rámcovej dohode z roku 2018, ktorým zvýšil dohodnutú sumu vyše 8,6 milióna eur bez DPH o ďalších 10 percent (vyše 865-tisíc eur bez DPH).

Až následne 17. marca 2020 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávku nafty.

DPMK po tom, čo Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vydal predbežné opatrenie z dôvodu preskúmania jeho úkonov na základe námietok, uzatvoril 29. mája 2020 ďalší dodatok k Rámcovej dohode, ktorým zvýšil hodnotu pôvodnej zákazky ešte o ďalších 20 percent (vyše 1,73 milióna eur bez DPH).

„Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že osoby zodpovedné za postupy vo verejnom obstarávaní postupovali pri predmetnej zákazke tak, že nedodržaním plánu verejného obstarávania a nevyhlásením verejného obstarávania na predmet zákazky Motorová nafta v dostatočnom časovom predstihu vytvorili situáciu, ktorej predvídateľným dôsledkom bola potreba uzatvorenia dodatku k Rámcovej dohode zo 14. marca 2018. Tým došlo k vylúčeniu iných možných dodávateľov a naopak k poskytnutiu výhody jedinému súťažiteľovi, ktorý získal zákazku bez účasti na súťaži vo verejnom obstarávaní,“ argumentovala Rajtáková.

Doplnila, že ak sa preukáže trestný čin podľa paragrafu 266 Trestného zákona (machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe), vinníkovi hrozí trestná sadzba šesť mesiacov až tri roky.

Problémom majú byť aj dodávky TransDaty

Predmetom trestného oznámenia sú aj zákazky, súvisiace s odbavovacím systémom. Dodávateľom hardvéru, softvéru i súvisiacich služieb je od roku 2014 žilinská spoločnosť TransData, s.r.o., (kontinuálne nahradila pôvodne spriaznený EMTEST).

Ako v minulosti zistil Korzár, jej konateľom je Karol Gogolák - švagor bývalého vicepremiéra a košického exprimátora Richarda Rašiho (exSmer, dnes Hlas).

DPMK v dvoch prípadoch odoslal v roku 2018 na ÚVO oznámenie o tom, že priamym rokovacím konaním so spoločnosťou Transdata chcú zrealizovať zákazku Zabezpečenie kompatibility platformy, servisu HW a vybavenia DPMK, a. s., za 273 600 eur bez DPH, resp. zákazku Prevádzka a údržba dispečerského lokalizačno-informačného systému v hodnote 199 872 eur bez DPH.

Vedenie podniku to zdôvodňovalo tým, že „vzhľadom na zložitosť technologického postupu, nárokov na bezpečnosť a jedinečnosť operácií a dát, je možné ručiť len za také dáta, ktoré ako systémové dodáva len jeden oprávnený kompetentný dodávateľ“.

ÚVO v marci 2019 na rozdiel od predchádzajúcich rokov takýto zaužívaný postup priamym rokovacím konaním prvýkrát prekvapujúco zrušil a nariadil DPMK postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, teda vypísať otvorenú súťaž pre rôznych záujemcov.

DPMK to podľa kontrolných zistení akceptoval a v Správe o zákazke pre ÚVO v marci 2019 uviedol, že na túto zákazku vyhlási nové verejné obstarávanie. To sa však doteraz nestalo.

Stopercentná akciovka mesta medzitým viackrát informovala vedenie Košíc, že intenzívne komunikuje so spoločnosťou TransData. Výsledkom rokovaní mal byť prevod softwaru do vlastníctva DPMK a následne uskutočnenie nového verejného obstarávania tak, aby sa ho mohli zúčastniť všetci relevantní uchádzači.

Advokátka: DPMK zámerne nerešpektuje ÚVO

DPMK však podľa kontrolných zistení naďalej vystavuje Transdate ďalšie objednávky. Za rok 2019 jej bolo za tieto služby v rámci zákazky Zabezpečenie kompatibility platformy, servisu HW a vybavenia DPMK, a. s., vyplatených vyše 82-tisíc eur bez DPH, za prvý polrok 2020 to má byť polovica spomínanej sumy.

Celkovo by tak DPMK vyplatil za poldruha roka takmer 40 percent z predpokladaného objemu zákazky.

„Z rozhodnutí ÚVO vyplýva, že priame zadanie zákazky jedinému a vopred vybratému záujemcovi je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, obmedzením hospodárskej súťaže a vykazuje znaky umelého zúženia parametrov verejného obstarávania. So zreteľom na doterajší postup sa domnievame, že DPMK zadávaním priamych objednávok spoločnosti TransData zámerne nerešpektuje právny názor ÚVO. To platí aj na ďalšiu zákazku s predmetom Prevádzka a údržba dispečerského lokalizačno-informačného systému, kde rovnakej spoločnosti boli prostredníctvom priameho rokovacieho konania vystavené faktúry z DPMK v sume 42 336 eur bez DPH,“ vysvetľovala Rajtáková.

Z tohto dôvodu je podľa nej nevyhnutné, aby orgány činné v trestnom konaní preskúmali zodpovednosť jednotlivých osôb, ktoré v DPMK zodpovedajú za verejné obstarávanie.

„Vychádzajúc z popisu pracovnej činnosti generálneho riaditeľa DPMK, tento zodpovedá za riadenie spoločnosti a zabezpečovanie úloh celej akciovej spoločnosti prostredníctvom podriadených zamestnancov. Vyvstáva preto dôvodné podozrenie, že vyššie opísané postupy vo verejnom obstarávaní môžu spadať do oblasti zodpovednosti generálneho riaditeľa DPMK,“ naznačila advokátka, voči komu v podstate smeruje trestné oznámenie.