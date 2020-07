Košice hlásia výraznú brankársku posilu. Kiru oslovil projekt klubu

Podmienky sú lepšie ako niekde v lige, vraví bývalá opora Michaloviec.

28. júl 2020 o 15:45 Daniel Dedina, Judita Čermáková

Brankár Matúš Kira v utorok podpísal s Košicami zmluvu a hneď sa aj zapojil do tréningu. (Zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Potrebujeme sa posilniť na brankárskom poste, znelo z tábora FC Košice už dlhšiu dobu.

To, čo Košičania avizovali, dotiahli do úspešného konca.

Do metropoly východu prichádza 25-ročný Matúš Kira, ktorý sa v drese Michaloviec vypracoval na jedného z najlepších gólmanov vo Fortuna lige!

V Košiciach podpísal v utorok predpoludním ročnú zmluvu s ročnou opciou.

Žlto-modrí zároveň vystužili aj stopérsky post a tak ako sme už v Korzári informovali, upísali si aj talentovaného 19-ročného stopéra Ondreja Elexu, rodáka z Košíc a naposledy hráča Nitry.

Mali ho odsledovaného, bol prvá voľba

Menoslov nových tvárí v košickom tíme sa ustálil na počte štyri.

Už predtým pribudli útočník Patrik Košuda a navrátilec do zadných radov Michal Jonec.

A to sa ešte Košičania interesovali o ďalšieho známeho odchovanca, Martin Bukata však dal po skončení pôsobenia v Karvinej napokon prednosť fortunaligovej Trnave.

„Matúša Kiru máme odsledovaného. Chodil som na zápasy Michaloviec, hrali sme s nimi aj prípravné zápasy. Pre nás bol ako náhrada za Gejzu Pulena voľbou číslo jedna. Predložili sme mu jasnú víziu a myslím, že to rozhodlo,“ uviedol športový riaditeľ FC Košice Pavol Turczyk.

Dvojkou medzi troma žrďami by mal byť po vystrábení sa zo zranenia Jakub Giertl, prípadne Matej Hudák.

Matejovi Vajsovi, ktorý v Košiciach odtiahol celú letnú prípravu, klub zmluvu neponúkol.

Príchod nových hráčov má byť v najbližších hodinách administratívne dotiahnutý a káder mužstva pre túto chvíľu uzavretý.

Aj z hľadiska prípadných odchodov.

„Necháme to zatiaľ tak a uvidíme po prvých dvoch kolách,“ doplnil Turczyk.

Splnili všetko, čo požadoval

„V kontakte sme boli už dlho, ale stále som to odkladal, mal som aj iné ponuky. Košice boli rýchle, korektné a splnili všetko, čo som požadoval. Majú dobrý projekt, ktorý verím, že bude napredovať,“ povedal Matúš Kira tesne pred tým, než prvýkrát vybehol na trávnik čermeľského trávnika v košickom drese.

Z pohľadu klubových farieb sa toho preňho veľa nemení, keďže sú rovnaké ako v prípade Michaloviec - žltá a modrá.

O ambíciách v novom prostredí má jasno.

„Chcem chytávať a pomôcť tímu. To je najhlavnejšie,“ vysypal zo seba gólman, ktorý ešte nedávno bojoval o účasť v predkole Európskej ligy.

V ideálnom futbalovom veku teraz prichádza do druhej ligy. Neberie to ako krok späť?

„To sa ukáže časom. Možno to mnohých prekvapí, ale ja som sa tak rozhodol a viem prečo. Klub chce napredovať a podmienky sú lepšie ako v niektorých ligových kluboch. Verím, že sa rýchlo aklimatizujem, výsledky budú dobré a všetko sa poukladá tak, ako má,“ vravel Kira, ktorý si je vedomý toho, že naňho budú kladené vysoké nároky.

Do neznámej šatne nevhupol, viacero spoluhráčov poznal už pred svojím príchodom.

Informácie o klube mu sprostredkoval aj aktuálne zranený Peter Kavka, s ktorým spolu hrávali aj na Zemplíne.

Debut v košickom drese môže absolvovať Kira už túto sobotu, kedy Košice vstúpia do novej druholigovej sezóny. Nastúpi?

„To nechám na trénera,“ usmial sa rodák z obce Kolonica, ktorý sa vrátil na miesto, kde uzrel svetlo sveta. Narodil sa totiž v Košiciach.

Fabuľa: Nesmie to byť o jednom hráčovi

„Chcem poďakovať vedeniu, že dokázalo chýbajúce články v našej skladačke vyskladať takou kvalitou, ktorá by nám mala zaručiť, aby sme gólov dostávali menej než v minulosti. Verím, že zažijeme úspešný rok,“ želá si kormidelník košického mužstva Marek Fabuľa.

Vyjadril sa aj k najčerstvejším prírastkom v kádri, Kirovi a Elexovi.

„Samozrejme, každý tréner je rád, keď má takého brankára. Nesmie to však skresľovať, zvyšok mužstva si naďalej musí robiť svoju prácu, aby to nebolo len o jednom hráčovi. Všetci majú svoju kvalitu a verím, že im Matúš pomôže k tomu, aby boli pokojnejší. Čo sa týka Ondreja Elexu, je to dôkaz, že náš projekt AC Miláno, teda starí-mladí, je v poriadku a ideme nielen cez skúsenosti, ale aj mladícku dravosť. Som rád, že je s nami tiež.“

Kým Košičania napredujú, ich prvý súper v sezóne (hrá sa v sobotu o 17.00 hod.) sa v poslednom čase borí s problémami.

Fabuľa však nálepku favorita odmieta.

„V uplynulej sezóne skončil Liptovský Mikuláš v tabuľke vyššie a hrá doma, takže favoritom je on. My si ideme urobiť svoju prácu tak, ako sme boli zvyknutí v príprave a verím, že nám prinesie želané ovocie,“ vyslovil sa na záver lodivod FC Košice.

„Všetci sa už na ligu tešíme a sme plní očakávania. V Mikuláši nás nečaká nič ľahké. Proti nám bude stáť súper, ktorý hrá stabilne v druhej lige. Rozhodne sa na ihrisku. Dúfam, že v náš prospech,“ doplnil Turczyk.

Po dvoch zápasoch budú pauzovať Druhú ligu čaká špecifický ročník. Po tom, čo Ružomberok svoje béčko do súťaže neprihlásil, zasiahne do nej len 15 účastníkov. Jedno mužstvo bude mať zakaždým prestávku, Košičanov to čaká hneď v 3. kole. Dovtedy sa predstavia na Liptove a domácu premiéru si odkrútia 8. augusta s Púchovom. „Je to špecifikum, jeden týždeň bude voľný. Museli sme sa tomu prispôsobiť. Máme už program, aby sme voľno vedeli vyplniť,“ podotkol košický tréner Marek Fabuľa. (dd)