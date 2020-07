Fanúšikovia Scooter v Košiciach nevideli, niektorí prišli o vstupné

Veľkolepá párty mala byť vlani v novembri.

29. júl 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

KOŠICE. Avizovali veľkolepú svetelnú a pyrotechnickú párty. Vlani v novembri mala v Košiciach svoju šou naplno rozbaliť nemecká techno/hard dance skupina Scooter z Hamburgu.

Po vypredanej Bratislave bola metropola východu druhým slovenským mestom, v ktorom chcela kapela so svojimi fanúšikmi osláviť 25 rokov na scéne.

Záujem o vystúpenie skupiny s frontmanom H.P. Baxxterom bol veľký, preto bolo presunuté do Steel Arény.

Hity ako Fire, Hyper Hyper, How Much Is The Fish? či Move your Ass si však napokon východniari naživo nevypočuli.

Presúvali, zrušili

Najprv prišla správa, že usporiadateľ presunie koncert na náhradný termín, neskôr ho úplne zrušil.

Oznam o tom uverejnila na svojej webstránke spoločnosť Ticketportal SK s tým, že ju o tom informoval organizátor podujatia spoločnosť Eurostage Production z Prahy.

„Dôvodom zrušenia sú organizačné a logistické komplikácie. Zákazníkom, ktorí si kúpili lístky prostredníctvom nášho portálu alebo našich predajných miest, bude od 20. 12. 2019 vstupné vracať priamo organizátor podujatia,“ píše sa dodnes v ozname na webstránke ticketportal.sk.

Skupina nespokojných

Portál predpredajnej siete tiež uverejnil kontakt, na ktorom si mohli ľudia uplatniť svoj nárok na vrátanie vstupného.

Viacerí do dnešných dní svoje peniaze nemajú. Časť z nich sa rozhodla vytvoriť na facebooku skupinu, kde sa postupne pridávajú ďalší. Spisujú v nej, koľkým ľuďom sa vstupné nevrátilo.