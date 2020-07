Vaškovi ušiel svetový rekord o vlások. Chýbal mu jediný trik

Na Slovak Open vyhral všetky disciplíny.

29. júl 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Vodnolyžiarske podujatie Slovak Open 2020, ktoré sa cez víkend uskutočnilo v areáli Trixen Park Košice ponúklo aj napriek neúčasti špičkových zahraničných pretekárov skvelé výkony slovenských reprezentantov.

Celkové prvenstvo si pripísal Alexander Vaško ml., ktorý triumfoval vo všetkých disciplínach kategórie mužov.

V slalome ho však výkonom prekonal Samuel Saxa, ktorý súťažil medzi juniormi.

Úroveň trate a jej náročnosť bola podobná ako minulé roky, kedy sa na Jazere konali kolá Európskeho či Svetového pohára.

Zajazdili osobné rekordy

Kvôli koronavírusu sa nemohli zúčastniť viacerí zahraniční pretekári, no podujatie sa napokon uskutočnilo aj s medzinárodnou účasťou.

„Mali sme pár pretekárov z Nemecka a prišla aj jedna Holanďanka. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo aj vďaka finančnej podpore mesta, nám ukázalo, že naši reprezentanti dokázali predviesť ojedinelé výkony v každej disciplíne. Netýka sa to len tých najstarších, ale i mladších, ktorým sa podarilo zajazdiť aj skvelé osobné rekordy. Prvýkrát sme mali pre divákov k dispozícii aj online prenos, ktorý mal veľký úspech,“ povedal organizátor pretekov Alexander Vaško st.

Vo všetkých disciplínach dominoval Alexander Vaško ml., ktorého minulé roky limitovali zranenia.

„Bolo na ňom vidieť, že sa mu jazdí v pohode. V skokoch zaznamenal výkon 63,8 metra, čo nás úprimne milo prekvapilo. Mal nové skokanské lyže, ktoré mu skvele sadli. Ak by sme v budúcnosti vymenili mostík a doladili ďalšie veci, myslím si, že by dokázal aj doma prekonať svetový rekord. Samozrejme na to je potrebné, aby všetko klaplo tak, ako má,“ pousmial sa Vaško st.

Predviedol výkony svetovej úrovne

V akrobatickej jazde mal Vaško ml. našliapnuté k pokoreniu svetového rekordu, ktorý mu ušiel len tesne.

„Mal zostavu vyskladanú na nový svetový rekord. Napokon mu chýbal jediný trik, na ktorom žiaľ spadol. Mal tam veľmi náročné zostavy so saltami. Hlavne po fyzickej stránke to bolo ťažké. Dokázal sa s tým ale vyrovnať a osobne si myslím, že v takej skvelej forme doma už dávno nesúťažil. Predviedol výkony svetovej úrovne,“ pochválil syna hrdý otec.

V slalome predviedol najlepší výkon junior Samuel Saxa.

„Šaňo aj Samuel išli svoje druhé jazdy na lane o dĺžke 9,75 metra, čo je len jedno lano od svetového rekordu. Samovi sa podarilo zajazdiť o jednu bóju viac, takže predviedol lepší výkon,“ uviedol Vaško st.

Všetky preteky sezóny boli kvôli pandémii zrušené. Slovenskí reprezentanti tak nemajú vrchol, na ktorý by sa mohli aktuálne pripravovať.

„Ak sa situácia zlepší, koncom roka sa nejaké preteky možno ešte zorganizujú. Vrcholové podujatia však definitívne nebudú. Pretekárov je teda ťažké motivovať, keď nemajú blízky cieľ. Ak bude nejaká možnosť zúčastniť sa zahraničných pretekov, určite ju využijeme.“