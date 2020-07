Chystajú sa meniť srdce košického sídliska. Potrebujú milión

Mestská časť chce viac zelene.

31. júl 2020 o 0:00 Michal Lendel, Judita Čermáková

KOSICE. Centrum košického Sídliska KVP, ktoré sa nachádza za Billou, by sa mohlo zmeniť.

Miestna samospráva pripravuje spoločne s architektmi projekt jeho obnovy.

Pred finalizáciou dokumentácie sa mestská časť (MČ) radí s obyvateľmi.

V súčasnosti zväčša vyasfaltovaná plocha s kamenným bazénom, ktorý slúžil ako nádrž pre roky nefunkčnú fontánu, mala v čase letných horúčav plniť uprostred sídliska funkciu akejsi oázy.

Skutočnosť je však iná. Rozpálená betónová plocha neposkytuje v čase letných horúčav miestnym žiadnu úľavu. Situáciu, naopak, skôr zhoršuje.

Článok pokračuje pod video reklamou

Územie potrebuje prerobiť

„Cez deň sa betón a kameň rozohrejú tak, že by na ňom bolo možné upiecť vajce. Večer je to už miernejšie. Fontána roky nefungovala, teraz tuším občas ide. Priestor nie je ani atraktívny a v podstate ani funkčný. Je to škoda, pretože toto miesto považujú mnohí obyvatelia za srdce sídliska,“ povedal jeden z obyvateľov z neďalekej Zombovej ulice.

O potrebe revitalizácie územia hovorí aj starosta Ladislav Lörinc (nezávislý).

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 01:00 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa