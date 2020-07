Napriek nevôli primátora zostáva Padyšák šéfom dopravného podniku Košíc

Na protest končia v predstavenstve Polačekovi ľudia. Aj tak ich išli odvolávať.

30. júl 2020 o 11:11 (aktualizované 30. júl 2020 o 13:22) Judita Čermáková, Peter Jabrik

KOŠICE. Poslanci na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve spečatili zotrvanie generálneho riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Padyšáka vo funkcii.

Zásluhou 26 hlasov dosiahli trojpätinovú väčšinu, požadovanú na prelomenie veta primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý), ktorý uznesenie v tomto znení z 28. mája nepodpísal, lebo on už Padyšáka na čele 100-percentnej akciovej spoločnosti mesta nechcel.

Mestské zastupiteľstvo ignorovalo vôľu primátora napriek tomu, že ten podal trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní, o čom informoval na utorkovom brífingu.

Podanie smerovalo fakticky práve voči šéfovi dopravného podniku.

Naopak, Padyšákova pozícia sa napokon ešte môže posilniť, keďže po sérii hlasovaní poslancov o personálnych otázkach v DPMK ho zvolili aj za predsedu predstavenstva.

Výkon tohto rozhodnutia môže ešte primátor pozastaviť, ak ho nepodpíše.

Čop a Oberuč ohlásili svoj koniec dopredu

Ešte pred hlasovaním upozornil predseda predstavenstva DPMK a riaditeľ magistrátu Marcel Čop poslancov, že ak Padyšáka potvrdia, on rezignuje, lebo si s ním nevie predstaviť ďalšiu spoluprácu.

Po ňom vystúpil aj Jozef Oberuč, ktorý informoval, že rezignoval na členstvo v predstavenstve podniku. Odôvodnil to tým, že ho generálny riaditeľ neprizýva na porady vedenia a správa sa s k nemu stále len ako ku konkurentovi z výberového konania.

Oberuč ho síce vyhral, ale mestskí poslanci ho odmietli schváliť za šéfa podniku. Dali prednosť Padyšákovi, ktorý skončil na druhom mieste. Ako kompromisné riešenie mu ponúkli aspoň miesto v predstavenstve, ktoré prijal a oni to tak aj odsúhlasili.

Čop potvrdil Korzáru ihneď po hlasovaní, že v najbližšom čase tak aj urobí.

Predseda dozornej rady a mestský poslanec Jozef Filipko (SMK) napriek ich ohlásenému koncu v riadiacom orgáne spoločnosti aj tak navrhol kolegom ich oficiálne odvolanie k 31. júlu.

Na ich miesta v predstavenstve ponúkol poslaneckým kolegom dvoch členov vedenia DPMK – riaditeľa riadenia dopravy Romana Danka ako predsedu i riaditeľa techniky a údržby Emila Štofča a za predsedu Padyšáka.

Mestské zastupiteľstvo schválilo všetky Filipkove personálne návrhy.

Do dozornej rady dosadilo na uprázdnené miesto po exposlancovi Henrichovi Burdigovi (nezávislý) poslankyňu Ivetu Adamčíkovú (nezávislá).

Padyšák: Ak sa zmeny potvrdia, zrýchli sa práca

„Je zjavné, že poslancom nie je ľahostajná situácia, ktorá trvá v podniku už niekoľko mesiacov. K nej prispeli aj účelové a neštandardné kontroly z magistrátu, čo nie je hodné vedenia tohto mesta. Nevídaný priebeh návštevy primátora v DPMK, keď som bol na dovolenke, je niečo mimo akúkoľvek kategóriu, do ktorej by sa dala zaradiť,“ okomentoval Padyšák jeho podporu zo strany zastupiteľstva.

Poslancom poďakoval za dôveru. Verí, že vedenie podniku bude pracovať do konca štvorročného volebného tak, aby po sebe zanechalo niečo pozitívne pre Košičanov tak, ako si to pred komunálnymi voľbami želali.

Jeho schválenie aj za predsedu predstavenstva nevníma tak, že na ňom bude ležať ešte väčšia ťarcha zodpovednosti.

„Ja to beriem opačne, práveže by sa mi malo ľahšie pracovať. Doteraz som sa totiž musel snažiť presviedčať na všetky strany, pripravovať podklady, robiť analýzy na analýzy. Bol to nekonečný príbeh, množstvo papierov a výsledok potom aj tak niekto zhodil zo stola. To naozaj nebola dobrá pracovná atmosféra.“

Verí, že minimálne zopár takýchto problémov sa vyrieši, bude sa im v podniku ľahšie pracovať a aj magistrát si uvedomí, že len korektnou spoluprácou môžu niečo dosiahnuť.

Zemetrasenie v predstavenstve, v ktorom končia Čop i Oberuč a majú ich nahradiť súčasní výkonní manažéri podniku, okomentoval tak, že ak uznesenie primátor podpíše, zrýchli sa proces rozhodovania v predstavenstve.

„Všetci jeho členovia budú mať prakticky online potrebné informácie. Doteraz sme museli pripravovať materiály do predstavenstva, lebo vo viacerých veciach nemali doterajší členovia predstavenstva celkom predstavu, o čo pri nich ide. Potrebovali vysvetlenia odborných útvarov, aby pochopili, že nejaké riešenie je prospešné pre podnik. To by sa malo eliminovať, keďže obidvaja riaditelia majú znalosti o problematike.“