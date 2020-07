Štát si neuplatní predkupné právo na nákup akcií VSE Holding

Do spoločnosti vstupuje nemecký E.ON.

30. júl 2020 o 12:38 SITA, TASR

KOŠICE, BRATISLAVA. Slovensko si neuplatní predkupné právo na nákup 49 percent akcií spoločnosti Východoslovenská energetika (VSE) Holding, a. s.

Za to zinkasuje od spoločnosti E.ON 35 miliónov eur.

Vo štvrtok o tom informoval vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

„Snažili sme sa niečo vyjednať a nie je to málo. Za neuplatnenie svojho predkupného práva dostane Slovensko celkom slušnú sumu," skonštatoval minister. Obe strany zároveň vo štvrtok podpísali memorandum.

Predkupné právo

Distribúcia elektrickej energie je na Slovensku rozdelená do troch závodov, a to ZSE, SSE a VSE.

Všetky tri sa v minulosti sprivatizovali a 49 percent ich akcií prešlo na zahraničných vlastníkov.

V prípade prvej firmy na nemecký E.ON, pri druhej na francúzskych vlastníkov a neskôr na Energetický a průmyslový holding, a v tretej do rúk nemeckej RWE.

Slovensko pritom pri predaji získalo predkupné právo.

E.ON vo VSE Holding

Dôsledkom neuplatnenia si predkupného práva je možnosť vstúpenia nemeckej energetickej spoločnosti E.ON do Východoslovenskej energetiky Holding, a. s.

Stane sa tak, keď kúpi jej podiel od spoločnosti RWE. E.ON už manažérsky ovláda Západoslovenskú energetiku (ZSE), kde vlastní tiež 49-percentný balík akcií.

Okrem 35,2 milióna eur, ktoré štát dostane za neuplatnenie predkupného práva, vyrokovalo ministerstvo aj možnosť odkúpenia paroplynovej elektrárne Malženice od ZSE.

Táto elektráreň je podľa ministerstva strategickým zdrojom energie na zabezpečenie stability prenosovej sústavy.

E.ON sa tiež zaviazal investovať v nasledujúcich piatich rokoch do rozvoja energetiky na Slovensku najmenej miliardu eur a pomôcť by mal aj pri napĺňaní záväzku Slovenska voči EÚ dosiahnuť do roku 2030 minimálne 19,2-percentný podiel obnoviteľných zdrojov energie.

Formálne kroky

Predseda predstavenstva E.ON Slovensko Markus Kaune zdôvodnil záujem spoločnosti E.ON o Východoslovenskú energetiku tým, že ide o súčasť väčšieho medzinárodného projektu medzi spoločnosťami E.ON a RWE, ktorý sa realizuje už od roku 2018.

RWE sa podľa neho v súčasnosti viac sústredí na výrobu energie a E.ON zasa na predaj a distribúciu. Kedy bude transakcia ukončená, Kaune nespresnil.

Zdôraznil, že ešte musia nasledovať formálne kroky, a to napríklad schválenie transakcie valným zhromaždením spoločnosti.

Sulík pripomenul, že podobný prípad, keď si Slovensko neuplatnilo svoje predkupné právo na podiel v energetickej spoločnosti, bol pred niekoľkými rokmi.

Vtedy odkúpila akcie Stredoslovenskej energetiky spoločnosť EPH Daniela Křetínskeho, no štát z tejto transakcie neprofitoval.

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek zdôraznil, že predkupné právo štátu pri prípadnom ďalšom predaji akcií zostalo zachované.

Exminister Žiga: Je to vážna chyba

Podľa bývalého ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) Slovensko podpisom memoranda stratilo významnú šancu konečne napraviť nevýhodnú privatizáciu Dzurindovej vlády a získať manažérsku kontrolu v monopolnej spoločnosti pre distribúciu elektriny na východnom Slovensku.

„Neuplatnením predkupného práva štát prišiel o neopakovateľnú príležitosť, a je to vážna chyba,"reagoval.

Pri riadení spoločnosti a strategických rozhodnutiach zostane podľa neho štát zasa len obyčajný štatista.

„Ako minister hospodárstva by som takýto postup rozhodne neschvaľoval a práve preto zrejme čakal investor s rokovaniami až na novú vládu," uzavrel Žiga.