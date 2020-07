Košice 6-krát vyššiu ponuku súkromníka za akcie vodární nedorovnali

Radnica chce napriek tomu zamedziť jeho vstupu do podniku.

KOŠICE. Poslanci mestského zastupiteľstva (MZ) v Košiciach odmietli vykúpiť 0,07-percentný podiel obce Čerhov (okres Trebišov) vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), a. s.

V súčasnosti patrí viac ako 98 percent akcií tejto firmy mestám a obciam z Košického, Prešovského a časti Banskobystrického kraja.

Košice mali ako jeden z akcionárov vo vodárňach (vlastnia najväčší podiel 20,44 %) možnosť dorovnať ponuku súkromnej spoločnosti Advokát Pirč, s. r. o, ktorá je ochotná zaplatiť za 5 144 kusov akcií 100-tisíc eur.

Táto cena vyplynula z verejnej obchodnej súťaže, ktorú rozbehla zemplínska obec začiatkom roka.

Súkromník ponúkol 6-násobok

Vlani na jeseň odobril košický mestský parlament výkup podielu vo vodárňach od iných akcionárov, pričom poslanci schválili cenu za jednu akciu vo výške 3,35 eura.

Taká mala byť podľa odborného posudku v tom čase ich odhadovaná trhová cena.

V rozpočte Košíc na rok 2020 bolo na tento účel vyčlenených 150-tisíc.

Ponuka súkromníka však predstavovala šesťnásobok Košicami schválenej sumy, keďže advokátska kancelária núka Čerhovu za akciu 19,44 eura.

V dôvodovej správe, vypracovanej magistrátom k tomuto bodu rokovania, neodporúčala radnica poslancom tento obchod schváliť.

Mestský referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií sa odvoláva na neexistujúci zdroj krytia kúpy predmetných akcií a neexistujúci aktuálny znalecký posudok, ktorý by potvrdil efektívnosť vynaložených finančných zdrojov mesta.

Na toto odporúčanie sa v poldruhahodinovej diskusii odvolávali viacerí poslanci.

Gibóda: Súkromná spoločnosť predstavuje hrozbu

Naopak, prekladateľ návrhu o dorovnaní ponuky právnickej kancelárie viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý) dôvodil hrozbou, že VVS môže ovládnuť privátna firma.

„Ak sa dostane súkromník do VVS, už nikdy sa nás nebude nikto pýtať, či máme o akcie záujem, pretože si ich môže vykúpiť privátna spoločnosť bez nášho súhlasu a súhlasu orgánov vodární. Takže sa o predaji nikdy nedozvieme. Negatívne skúsenosti s privatizáciou majú v zahraničí,“ povedal Gibóda.

Doplnil, že ak chce mesto uchrániť podnik a vodu na východe Slovenska, je nutné zamedziť vstupu akejkoľvek tretej strany do VVS.

Podľa poslanca Martina Balčíka (KDH) však výkup nepomôže, pretože záujem mesta spustí reťazovú reakciu tým, že s predajom podielov začnú po vzore Čerhova ďalšie obce.

„Nevieme, či o týždeň nato sa nebude predávať ďalší balík akcií napríklad za milión. Košice nemajú na to, aby vykupovali od každého jeho podiel vo VVS,“ upozornil poslanec.

V polovici mesiaca nás informoval generálny riaditeľ VVS Stanislav Hreha, že vie o päťdesiatke obcí, ktoré zvažujú predaj svojich cenných papierov.

"Všetky takéto samosprávy teraz sledujú prípad Čerhova a čakajú, ako to dopadne,“ povedal pred časom Hreha.

Uznesenie o uplatnení predkupného práva nakoniec MZ neprešlo.

Chcú meniť stanovy VVS

Naopak, parlament odobril uznesenie, ktorým žiada primátora Košíc Jaroslava Polačeka (nezávislý), aby predložil valnému zhromaždeniu VVS návrh zmeny stanov vodární za účelom ochrany akcií pre samosprávy.

A to takým spôsobom , že kupovať a predávať akcie by v budúcnosti mohli iba súčasní akcionári – mestá a obce. K vlastným akciám by sa vedela dostať aj VVS.

Podľa Polačeka chce mesto stihnúť túto zmenu v čo najkratšom čase.

„Zvolali sme mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré chceme, aby sa uskutočnilo predtým, ako prebehne predaj medzi Čerhovom a právnickou kanceláriou. Nechcem, aby sme sa jedného dňa zistili, že VVS nevlastnia mestá a obce, ale súkromná firma,“ povedal po hlasovaní Polaček.

Sám priznal, že nevie, či by bolo pre mesto dobré, keby pristúpilo na výkup za bezmála 20 eur za akciu.

„Nemám ustálený názor, čo je v tomto prípade správne. Je to naozaj obrovská suma, ktorú nedokáže zaplatiť ani mesto Košice ako najväčšia samospráva a najväčší akcionár vo VVS. Na druhej strane je tu obava, že v budúcnosti nebudeme vedieť ustrážiť ceny vody,“ dodal Polaček.

Možnosť, že by ponuku právnickej kancelárie dorovnala samotná VVS, odmietol pred dvoma týždňami aj šéf vodární Hreha.