Advokát Pirč kupuje akcie vodární. Práca ho spája s politikmi i biznismenmi

Krátký i Sidor odmietajú, že by sa podieľali na jeho aktivitách.

3. aug 2020 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Záujem advokátskej kancelárie košického advokáta Jána Pirča kúpiť akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) od obce Čerhov v okrese Trebišov vyvolal okamžite obavy, že sa tým začne jej skrytá privatizácia.

Objavili sa totiž zároveň úvahy, že táto advokátska kancelária iba zastupuje záujmy nejakého finančne veľmi silného investora, ktorý chce postupne vodárne ovládnuť a zatiaľ plánuje zostať pred verejnosťou utajený.

Pirč žije už roky v Bratislave

Korzár ako prvý upozornil, že ak sa predaj iba 0,07-percentného podielu Čerhova za mimoriadne vysokú sumu stotisíc eur (19,44 eura za akciu) napokon aj zrealizuje, do spoločnosti, ktorej akcionármi sú okrem nej samotnej v súčasnosti len mestá a obce, prenikne zvonku prvýkrát v histórii súkromný subjekt.

Eliminoval by tak povinnosť akcionárov podľa stanov VVS ponúknuť svoje akcie pred plánovaným predajom tretím osobám najprv jej, ostatným mestám či obciam. Mohol by ich už totiž takisto sám ako akcionár od nich skupovať potichu, priamo, bez obmedzenia predkupným právom a súhlasu orgánov VVS.

Zabrániť by tomu mohol v zmysle aktuálnych stanov spoločnosti už len niektorý zo súčasných akcionárov, ak by Pirčovu ponuku dorovnal. Je to dosť nepravdepodobné.

Vodárne a aj mesto Košice ako najväčší akcionár (20,44 % akcií) už potvrdili, že to neurobia. Nemalo by to zmysel, lebo je už známy záujem ďalších asi 50 obcí predávať svoje podiely vo VVS, na čo by potrebovali významný balík peňazí.

Pirč na opakované otázky Korzára o svojich zámeroch s akciami, prípadne koho pri tejto transakcii zastupuje, neodpovedal a rovnako pochodili i ďalšie médiá.

Hoci jeho advokátska kancelária sídli doteraz v košickom Starom Meste na ulici Kpt. Nálepku 17, podľa našich informácií sa už on aj s manželkou presťahovali pred niekoľkými rokmi do Bratislavy, kde aj vlastnia nehnuteľnosti.

Rodinný dom na košickej adrese, ktorú má ako trvalé bydlisko stále uvedenú v Obchodnom registri SR, už medzičasom zmenil majiteľa.

Ako z neho tiež vyplýva, Pirč profesijne spolupracoval aj s ľuďmi s väzbami na osoby, ktoré sú svojimi aktivitami spájané okrem iného i s vodárňami.

Spolupracoval s Laskovským, ten robil pre Krátkého

Pirč sa v rokoch 2003 – 2007 stretol napríklad v dozorných radách košických firiem KOS-VOD (Remko Sirník) a V.O.D.S. s ďalším právnikom, vtedajším mestským poslancom v Košiciach a predsedom klubu SDKÚ v mestskom zastupiteľstve Igorom Laskovským.

Jeho mimopolitická kariéra sa v tých rokoch rozvíjala aj v spoločnostiach z portfólia najväčšieho slovenského agropodnikateľa Daniela J. Krátkého, ktorý sa na sklonku minulého roka podieľal na vzniku občianskeho združenia Klub akcionárov VVS.

Proklamovanou ambíciou tohto klubu, ktorého členmi môžu byť len mestá a obce, je vytvoriť rovnováhu medzi malými a veľkými akcionármi vodární. Krátký v ňom zastáva funkciu podpredsedu správnej rady.