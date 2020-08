Faithovi kanadský draft nevyšiel. V HC Košice pokračovať nebude

Na sezónu je po fyzickej stránke pripravený.

5. aug 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejový útočník Roman Faith, ktorý vlani odohral v drese HC Košice v Tipsport lige 16 zápasov s bilanciou 2 góly a 4 asistencie, zmení pôsobisko.

Jednou z možností bol aj jeho odchod do zámoria, no draft do Kanadskej hokejovej ligy (CHL) mu nevyšiel.

Koncom júla oslávil košický rodák 18. narodeniny, no pokračovať v kariére bude aj napriek mladému veku na seniorskej úrovni.

Po kondičnej stránke sa pripravoval v Košiciach pod vedením trénerov Daniela Kičuru a Ondreja Tencera.

Na ľad chodil aj s Jurčom či Jarošom

Fyzicky sa mladý košický odchovanec cíti na ďalšiu sezónu stopercentne pripravený.

„Individuálnu prípravu som ukončil minulý týždeň. Absolvoval som celkovo 13 týždňov v rámci letnej prípravy pod vedením trénerov Daniela Kičuru a Ondreja Tencera. Pripravili mi kompletný plán, ktorý mali plne v réžii. Po kondičnej stránke som určite na sezónu pripravený. Podarilo sa mi trochu pribrať a spevniť svalstvo, čo bolo mojím hlavným cieľom,“ povedal Roman Faith.

V rámci prípravy absolvoval aj tréningy na ľade spolu s bývalými spoluhráčmi.