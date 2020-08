Poslanec Košíc reaguje na diskreditujúce video: Nech to vyšetrí polícia

Djordjevič sa nevyjadril, či by to mohol byť on, koho natočili v chúlostivej situácii.

4. aug 2020 o 22:15 (aktualizované 4. aug 2020 o 22:25) Peter Jabrik

(Zdroj: reprofoto z videa)