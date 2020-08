Košičania sa dohodli so 14 hráčmi, viaceré opory odchádzajú

Končia Haščák, Bortňák, Skokan, Košariťan i Rapáč.

7. aug 2020 o 14:01 SITA

KOŠICE. Ešte nedávno sa nad košickým hokejom poriadne zmrákalo, v piatok však klub HC Košice potvrdil predbežnú dohodu o spolupráci so štrnástimi hráčmi.

Ako informujú "oceliari" na svojom oficiálnom webe, až deväť z nich hralo za Košice aj v sezóne 2019/2020.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Na úvod bolo na hráčov vyčlenených 300-tisíc eur, čo predstavuje štvrtinu z minuloročného rozpočtu. Napriek tomu sa v Košiciach dáva dokopy skvelá partia," uvádza sa na webe hckosice.sk.

Opory odchádzajú

Mená hokejistov zatiaľ nie sú známe, ale istý je odchod opôr ako Marcel Haščák, Dalibor Bortňák, Dávid Skokan, Andrej Košariťan či Branislav Rapáč.

Súvisiaci článok U. S. Steel Košice sľúbil klubu finančnú podporu Čítajte

Športový riaditeľ a šéftréner mládeže HC Košice Jan Šťastný je rád, že konečne môže fanúšikom aspoň priblížiť skladbu kádra.

"Budeme sa môcť oprieť o kvalitného brankára s bohatými skúsenosťami aj z KHL a taktiež skúsenú obranu. V útoku sa rysujú zaujímavé formácie. Kostru tímu doplníme o našich mladých hráčov a prípadných úspešných absolventov chystanej skúšky. V rámci časových a ekonomických možností som zatiaľ s kádrom spokojný. Sme v rokovaní s niekoľkými ďalšími posilami, v hre sú aj draftovaní mladí hráči, ktorých súťaže v zámorí nemajú jasný štart. Myslím si, že sa črtá perspektívny tím, ktorý dokáže potrápiť každého súpera. Jednotlivé mená začneme predstavovať v priebehu budúceho týždňa,“ informoval Jan Šťasný.

Polovica je Košičanov

Podotkol tiež, že polovica hráčov s predbežnou dohodou je priamo z Košíc.

Súvisiaci článok V HC Košice budú vyberať hráčov aj cez tryout Čítajte

"Počet Košičanov v tíme sa zrejme ešte zvýši. V novodobej histórii HC Košice bude pravdepodobne nastupovať s najvyšším počtom Košičanov na ľade," referuje klub.

Na chystanú skúšku do Košíc sa prihlásilo cez sto hráčov a klub si počas najbližšieho víkendu vyberie účastníkov viacdňového kempu.



"Všetci hráči absolvovali letnú prípravu buď individuálne alebo pod vedením našich trénerov. Je nám ľúto, že sa nám nepodržalo udržať niektorých hráčov. Bohužiaľ, buď to nedovolili rozpočtové podmienky alebo hráči nemohli z osobných dôvodov čakať a prijali iné ponuky, čo chápem. Tým, ktorí zostali, ďakujem za trpezlivosť. V priebehu budúceho týždňa by mala byť zodpovedaná aj otázka realizačného tímu,“ dodal Šťastný.