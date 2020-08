U. S. Steel tvrdí, že pri nezaplatenej dani pochybilo mesto

Radnica to odmieta: Sporné pozemky sme vynechať nemohli.

10. aug 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

U. S. Steel tvrdí, že by daň zaplatili, ak by tam neboli aj sporné pozemky. Mesto oponuje, že poslalo rovnaký výmer ako po minulé roky. (Zdroj: TASR/Milan Kapusta)

KOŠICE. Najväčší zamestnávateľ na východnom Slovensku sa sporí s mestom Košice.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) nedávno informoval, že mestskej kase chýbajú milióny z dane z nehnuteľností.

„Chýba nám sedemmiliónová daň z nehnuteľností, ktorú by nám mal zaplatiť U. S. Steel, nakoľko ten sa odvolal v zmysle zákona a spochybnil daň za nehnuteľnosť pre svoju spoločnosť. Toto odvolanie stojí na magistráte, nemôžeme ju v zmysle lex korona posunúť na daňové riaditeľstvo.“

Oceliari namietajú, že sa odvolali pre sporné územie v Sokoľanoch a nie pre výšku dane.

Chybu vidia v úradníkoch na magistráte.

Oceliari: Úradníkov sme upozorňovali, avšak márne

Hovorca U. S. Steelu Ján Bača zdôrazňuje, že všetky záväzky voči partnerom platia načas a v zmysle platných zákonov.

„Náš zámer nebol neplatiť daň, len nechceme opäť dopustiť stav spred dvoch rokov, keď nás mesto Košice, napriek nášmu upozorneniu, donútilo zaplatiť daň za nehnuteľnosti na spornom území druhýkrát. Až na podnet prokurátora bolo nezákonné rozhodnutie zrušené a mesto Košice vrátilo čiastku 1 milión eur, ale úrok z omeškania ešte nie. Ide o sporné územie medzi Sokoľanmi a mestom Košice, o ktorom súdy ani po 20 rokoch definitívne nerozhodli v merite veci.“

Riešenie zo strany mesta mohlo byť pritom podľa Baču veľmi jednoduché.

„My nie sme účastníkom sporu. Mesto je a preto aj má aktuálne informácie o tom, že vo veci ešte nie je rozhodnuté. Preto môže a má zosúladiť kroky s daným stavom a v spolupráci s nami pracovať na tom, aby sme sa netočili v bludnom kruhu. Potom by stačilo poslať samostatný platobný výmer, ktorý by nezahrnul územie, o ktorom sa sporia. Upozorňovali sme úradníkov v meste na túto situáciu, avšak márne. Mesto sa tak dostalo do slepej uličky. My sa určite nebudeme brániť zaplatiť daň, aj keď sme presvedčení, že je extrémne vysoká, ale odmietame platiť dvakrát za to isté dvom rôznym subjektom.“

Radnica: Posielali sme tak ako v minulých rokoch

Mesto to však vidí inak. Akcentuje, že nevysporiadané pozemky vynechať nemohlo.

