Jump Fest aj napriek kolízii s P-T-S bude. Rozhodol Volko

Za štyri dni precestuje vyše tisíc kilometrov.

11. aug 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Koronakríza zapríčinila presuny a v krajných prípadoch i zrušenia mnohých športových podujatí.

Organizátori atletického mítingu JBL Jump Fest do poslednej chvíle nevedeli, či sa 5. ročník konať bude alebo sa zruší, čo by ohrozilo ďalšie fungovanie projektu.

Hlavným dôvodom však nebola pandémia, ale termínový konflikt s atletickým podujatím P-T-S, ktorý sa uskutoční 11. septembra, teda jeden deň po Jump Feste.

P-T-S posunuli kvôli televíznemu prenosu

V Košiciach cítia krivdu z toho, že Slovenský atletický zväz (SAZ) zaradil podujatie v spomínanom termíne, čím skomplikoval účasť viacerým atlétom.

„Zväzu sme dali v dostatočnom predstihu vedieť, kedy plánujeme zorganizovať ďalší ročník Jump Festu, no z toho ako sa zachovali mám pocit, že to neurobili schválne, ale na nás jednoducho zabudli. Mám za to, že sme im oznámili náš termín o mesiac skôr, ako sa oni definitívne rozhodli, kedy zorganizujú P-T-S,“ povedal zakladateľ podujatia JBL Jump Fest Stanislav Návesňák.

Zástupcovia SAZ tvrdia, že ešte pred tým, ako organizátori Jump Festu vybrali svoj termín, informovali o viacerých alternatívach, kedy sa môže P-T-S konať.

„Slovenský atletický zväz už dňa 20. 5. 2020 zverejnil, že jubilejný 55. ročník atletického mítingu P-T-S sa uskutoční dňa 12. septembra 2020, ale zároveň uviedol, že nie je vylúčená drobná úprava termínu pretekov a presun na 5., 6. alebo 11. september v dôsledku možného problému s ubytovacími kapacitami v Šamoríne či zabezpečením TV prenosu. Na webe SAZ sa o tom objavil aj článok a taktiež bola táto informácia zverejnená aj na facebooku SAZ,“ uvádza sa v stanovisku SAZ pre Korzár, v ktorom sú objasnené aj dôvody výberu konkrétneho dátumu.

„Ku posunu na termín 11. 9. 2020 neskôr v júni došlo, keďže z hľadiska zaradenia mítingu P-T-S do vysielania RTVS bol najvhodnejší tento termín. Keď nám organizátori JBL Jump Festu – ako sami tvrdia – 25. mája oznámili termín svojho podujatia, v tom čase už 5 dní vedeli, že P-T-S bude predbežne 12. 9. (alebo 5., 6., alebo 11. 9.). Preto nie je pravda, že SAZ stanovil termín P-T-S tak, aby kohokoľvek poškodil.“

O inom termíne neuvažovali

Jedným z dôvodov, prečo sa napokon 5. ročník Jump Festu uskutoční je aj fakt, že účasť na ňom prisľúbil majster Európy v behu na 60 m Ján Volko.

