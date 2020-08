Podľa polície je za väčšinou nehôd motorkárov nezodpovednosť

V Košickom kraji pribúdajú obete aj zranení.

13. aug 2020 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. V poslednom čase narastá počet dopravných nehôd motocyklistov.

Pred vyše týždňom dokonca havarovali v Košickom kraji štyria motorkári v priebehu dvoch hodín.

Polícia: Jazdia prirýchlo

Polícia hovorí, že sa na motorkárov zameriava, ideálne počasie však praje jazde na dvoch kolesách.

„V období od 1. 1. do 30. 6. došlo na území Košického kraja k 23 nehodám motocyklistov, z toho bolo 11 nehôd v Košiciach a päť v okolí Košíc. Počas leta sa na území Košického kraja stalo desať nehôd motocyklistov, jedna priamo v Košiciach a štyri v okolí mesta,“ vysvetlil Jaroslav Ličák z oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ v Košiciach.

Doplnil, že následky nehôd boli vážne. O život prišli traja ľudia, 15 sa zranilo ťažko a 14 ľahko.

„Najčastejšou príčinou týchto nehôd, až v 13 prípadoch, bola rýchlosť jazdy. Päť havárií sa stalo v dôsledku nevenovania sa vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v premávke.“

Nezvládol predchádzanie

Vážna nehoda s následkom na živote sa stala na ceste v smere jazdy od obce Jamník na Odorín.

„Tridsaťjedenročný vodič motocykla značky Yamaha predchádzal pred sebou idúce dva motocykle a Škodu Octavia. Pri zaraďovaní sa späť z protismerného jazdného pruhu do pravého jazdného pruhu, teda pred vozidlo Škoda Octavia, v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam narazil do pravého zvodidla a spadol na vozovku. Motocykel odhodilo vľavo, kde predchádzaný vodič vozidla Škoda Octavia prešiel s vozidlom do protismernej časti cesty a pravou prednou časťou vozidla narazil do ležiaceho motocykla. Pri dopravnej nehode utrpel motocyklista zranenie nezlučiteľné zo životom,“ uviedol Ličák.

Nehoda zahalená rúškom tajomstva

V polovici júna havaroval na diaľnici D1 pri Budimíre 38-ročný Košičan Eduard.

Pád z motorky a náraz do zvodidiel vo vysokej rýchlosti neprežil.

Po nehode sa hovorilo o vysokej rýchlosti, neskôr vyšlo najavo, že jednou z možností nehody bolo dokonca zasiahnutie motorky projektilmi zo strelnej zbrane.

Navyše, vo vrecku vodiča našli policajti injekčnú striekačku s bielou látkou.

Polícia následne zverejnila výzvu, aby sa prihlásili svedkovia nehody, presné príčiny stále vyšetruje.

Zrazili sa s traktorom

Ďalšia tragická nehoda sa stala 24. júla v okrese Trebišov, keď išiel 45-ročný vodič na motocykli Kawasaki Ninja v smere od križovatky k obci Trnávka smerom k obci Dargov.

„Na priamom úseku cesty predchádzal kolónu pred ním idúcich vozidiel, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k zrážke motocykla s jazdnou súpravou zloženou z traktora Fendt s návesom Fliegl, s ktorou 48-ročný vodič odbočoval vľavo na poľnú cestu. Následkom tejto nehody došlo k usmrteniu vodiča motocykla a k ťažkému zraneniu spolujazdkyne na motocykli,“ doplnil Ličák.

Mementom posledných dní však boli aj štyri nehody motocyklistov v krátkom čase.

Okamžite sa na sociálnych sieťach rozprúdili búrlivé debaty o tom, že polícia sa motorkárom nevenuje.

Podľa Ličáka to však nie je pravda.

„Policajný zbor aj počas bežného výkonu služby venuje zvýšenú pozornosť vodičom motocyklov a ich spolujazdcom. Zároveň robíme akcie zamerané na motocyklistov a ich spolujazdcov. Možno konštatovať, že hlavným dôvodom dopravných nehôd je nedisciplinovanosť ich účastníkov. Nie je preto pravdou, že by sme sa spôsobu jazdy, porušovaniu dopravných predpisov či rýchlosti motocyklistov málo venovali.“

Nezodpovednosť

Podľa polície je možné nehody eliminovať ohľaduplným správaním sa účastníkov cestnej premávky, dodržiavaním pravidiel a zodpovedným správaním sa nielen motocyklistov.

„Na základe najčastejších príčin dopravných nehôd motocyklistov, ktorými sú rýchlosť jazdy a nevenovanie sa vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke, je možné dospieť k záveru, že za väčšinou dopravných nehôd, ktorých sú motocyklisti účastníkmi, je ich nezodpovedné správanie,“ uzavrel Ličák.