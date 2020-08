Univerzita skúša vegánstvo: Cviklové placky prekvapili, vedia už aj, čo sú pepitky

Študenti majú stále najradšej rezeň a syr. A Ukrajinci chlieb.

13. aug 2020 o 0:00 Lenka Haniková

DANIELA ŽELINSKÁ pracuje v stravovacej oblasti od roku 1989. Od septembra 2019 má na starosti deväť prevádzok Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Univerzita sa v minulom roku stala súčasťou projektu Zelená jedáleň neziskovej organizácie Slovenská vegánska spoločnosť a pre študentov začali v prevádzkach ponúkať jedno vegánske jedlo denne.

Pred rokom ste začali ponúkať jedno vegánske jedlo denne. Prečo?

- Čoraz viac sme si u študentov všímali záujem o bezmäsité jedlá. V tom čase nás oslovila Vegánska spoločnosť, či nemáme záujem zapojiť sa do ich projektu, v rámci ktorého robili workshopy pre rôzne inštitúcie a učili kuchárov variť vegánske jedlá.

Dokázali by ste povedať, ako sa záujem o bezmäsité jedlo začal?

- Išlo to postupne. Myslím si, že mládež je teraz uvedomelejšia a viac prihliada na zdravé stravovanie. Nechcem tým síce povedať, že nemajú najradšej rezeň a syr, lebo keď to máme v ponuke, ide to najviac. Zároveň si dávajú záležať na strave viac dievčatá.

Aká bola počiatočná idea? Chceli ste pritiahnuť ľudí a študentov k zdravšej alternatíve stravovania, reagovali ste na väčší záujem o bezmäsité jedlo, alebo ste jednoducho chceli vyskúšať niečo nové?

- Chceli sme hlavne zväčšiť počet stravníkov a prilákať ich na niečo nové. Myslím si, že v tom trende pokračujeme aj ďalej. Aj zamestnanci si vegánsku stravu chvália, pričom sú medzi nimi aj takí, ktorí jedia aj mäso.

Podarilo sa vám prilákať nových stravníkov?

- Myslím si, že áno. Hlavne sa zvýšila ich spokojnosť.

To viete na základe čoho? Nejakých ohlasov na jedlá?

- Áno, ohlasy. Pochvália mailom alebo v jedálni, uvítajú nové jedlá, chutia im.

Ako by ste predstavili vegánsku stravu niekomu, kto o tom nikdy nepočul?