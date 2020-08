Pre havarijný stav uzavreli most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou

Polícia vyznačila dočasnú obchádzkovú trasu, pribudne dlhodobá.

11. aug 2020 o 15:07 (aktualizované 11. aug 2020 o 17:12) TASR, Monika Almášiová

Most je v havarijnom stave. (Zdroj: KR PZ Košice)

KYSAK. Most na ceste tretej triedy medzi obcami Kysak a Veľká Lodina v okrese Košice-okolie v utorok o 13.00 hod. úplne uzavreli.

Dôvodom je jeho havarijný stav, informovala polícia.

„Dočasná obchádzková trasa je Košice - most Ružín - účelová komunikácia - Malá Lodina - Veľká Lodina. Po nutných stavebných úpravách účelovej komunikácie pozdĺž toku rieky Hornád bude určená dlhodobá obchádzková trasa Kysak - osada Sopotnica - účelová komunikácia - Veľká Lodina - Malá Lodina," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Úplná uzávera a obchádzkové trasy budú označené prenosným dopravným značením.

Polícia v tejto súvislosti vyzýva účastníkov cestnej premávky, aby sa plne venovali vedeniu vozidla, zvýšili pozornosť z dôvodu zmeny dopravného značenia a využili obchádzkové trasy.

Rozhodnú o mimoriadnej situácii

Most je uzatvorený pre vozidlá aj peších. Stalo sa tak po mimoriadnej prehliadke, ktorú iniciovala Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK).

Na základe odborného vyjadrenia statika boli na moste zistené zvislé deformácie v druhom poli, a to priehyb vo veľkosti 10 centimetrov ako aj trhlina v pracovnej škáre.

„Most ponad Hornád neďaleko obce Kysak je potrebné zaradiť do stupňa 7, čiže je v havarijnom stave. Viac ako päťdesiat rokov starý most je v nepretržitej prevádzke a tvorí spojnicu na trase medzi Kysakom - Veľkou aj Malou Lodinou a Košicami. Aj napriek tomu, že nejde o typ Vloššák, ide o predpätú konštrukciu, v rámci ktorej hrozí krehký lom. Aby sme predišli kolapsu konštrukcie, most sme uzavreli pre všetku dopravu vrátane peších. Obyvateľom dotknutých obcí už slúži obchádzková trasa dlhá zhruba dva kilometre,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

Niektoré úseky obchádzkovej trasy Správa ciest KSK v najbližších dňoch vysype makadamom.

„V najbližších dňoch rozhodneme o ďalšom postupe a o prípadnom vyhlásení mimoriadnej situácie,“ dodal župan.

Opravovali len vrch

Podľa hovorkyne predsedu KSK Anny Terezkovej most kompletne opravovaný nebol.

Hoci bol minulý rok odovzdaný úsek medzi Malou Lodinou a Kostoľanmi nad Hornádom dlhý dvadsať kilometrov, na moste sa opravovala iba hydroizolácia a menil sa asfaltový povrch.