Pre Pavúka by bola česť hrať za HC Košice. Na tryout si verí

Ak by nebola kríza, o niektorých by možno ani nezakopli, vraví.

12. aug 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Vyše 100 uchádzačov sa prihlásilo do tryoutu HC Košice, ktorý sa začne cez víkend v Crow aréne a bude trvať štyri dni.

Komisia zložená z trénerov vybrala 27 kandidátov.

Nechýbajú medzi nimi hráči, ktorí už v minulosti obliekali dres oceliarov v najvyššej súťaži.

Ide o brankárov Dominika Riečického, Tomáša Halásza či obrancov Branislava Pavúka a Miroslava Macejka.

Okrem dvoch tréningov absolvujú hráči aj dva prípravné modelované zápasy.

Po ukončení tryoutu oznámia tréneri, ktorí hráči si vybojovali miestenku v A-tíme.

Pozná sa s Macejkom a Hogelom

Obranca Branislav Pavúk pôsobil v minulej sezóne v Nových Zámkoch, za ktoré odohral 43 zápasov v Tipsport lige a pripísal si 3 góly, 4 asistencie a 61 trestných minút.

„Posledné tri sezóny, či už to bolo vo Fínsku, alebo v Nových Zámkoch, som stále začínal v tryoute. Nie je to teda pre mňa nič nové a nejaké skúsenosti s tým už mám. Vždy to však boli dlhodobejšie tryouty. Teraz to budú asi len tri či štyri dni. Hokejový život je taký, že nie stále sa darí a za pár dní sa môže stať čokoľvek. Môže to vyjsť super, ale aj nemusí. Každopádne, letnú prípravu som mal dobrú, takže si verím a idem do toho naplno,“ povedal Pavúk.