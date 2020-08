Aj Košičania sa sťažujú na premnožené bzdochy

Mesto neuvažuje nad postrekom. Odporúča sieťky.

12. aug 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Podlaha na balkóne akoby posiata makom a smrad.

Takto opisuje situáciu s hmyzom obyvateľka košického Starého Mesta.

Pred jej balkónom na Námestí L. Novomeského rastie breza, na ktorej sú tento rok premnožené bzdochy.

Najmä brezy

„Sme z toho nešťastní, trvá to už asi mesiac. Len túto sezónu je problém, predtým to nebolo. Striekame drahé spreje, nemá to však účinok. Všade v lokalitách Kuzmánky, kde majú brezy, sú na tom rovnako,“ hovorí Staromešťanska.