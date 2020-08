Zomrel profesor Július Vajó, pred dvadsiatimi rokmi operoval prezidenta Schustera

Život zachránil stovkám pacientov.

12. aug 2020 o 12:14 Monika Almášiová

KOŠICE. Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel minulý piatok profesor Július Vajó. Narodil sa v dedinke Zemplínske Kopčany v okrese Michalovce.

Súvisiaci článok Na prvom mieste je práca, na druhom práca, na treťom práca, tvrdí o prioritách prof. Júliusa Vajóa jeho manželka Čítajte

Pôsobil ako krajský chirurg východoslovenského kraja a tiež ako hlavný odborník pre chirurgiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Bol členom akademickej obce na UPJŠ v Košiciach, členom Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia a členom komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore chirurgia.

„Za zásluhy o rozvoj zdravotníctva, profesionálny a ľudský prístup k svojej práci bol ocenený viacerými významnými oceneniami. Vo veľkej miere sa zaslúžil o zavádzanie trvalej kardiostimulácie v liečbe porúch srdcového rytmu, nových angiochirurgických a operačných techník, kolorektálnej chirurgie a endokrinochirurgie. Vedecká rada UPJŠ v Košiciach mu v novembri 2012 udelila čestný titul Profesor emeritus,“ uvádza Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, kde pracoval ako prednosta II. chirurgickej kliniky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční 13. augusta o 9.00 hod. na cintoríne Rozália v Košiciach.

Lákali ho na patológiu

Štúdium na Karlovej univerzite ukončil s červeným diplomom. Promoval v roku 1962.

Už počas štúdia bol pomocnou vedeckou silou na Ústave patologickej fyziológie i I. ústave patologickej anatómie, kde s tretiakmi robil pitvy.

Aj preto, keď školu končil, prednosta ústavu patológie mu navrhol, nech tam ostane pracovať.

„O ponuke, za ktorú som bol veľmi vďačný, som vážne uvažoval. Úprimne som však priznal, že ešte nie som rozhodnutý, ako ďalej, lebo praxujem aj na chirurgii. Nevylučujem teda, že raz príde deň, kedy sa definitívne rozhodnem odísť za chirurgiou,“ povedal v minulosti pre denník Korzár.

Napokon ho skutočne chirurgia zlákala viac, po škole pracoval pol roka v nemocnici v Michalovciach, následne prešiel do košickej nemocnice.

Pacient na prvom mieste

Chirurgia, to sú z veľkej miery ruky. I preto pre istotu doma nikdy nič nemajstroval s pílou ani vŕtačkou.

Pre svoju prácu mal vášeň, zakladal si na vzťahu k pacientom. Trval na tom, aby na každý zákrok nebol pripravený len lekár, ale aj pacient.

„Keď sa ukáže, že iné riešenie nie je, na operačný zákrok sa nepripravuje len lekár. Fyzicky, laboratórne i psychicky naň treba pripraviť i pacienta. Veľká pozornosť sa mu má venovať aj v prvých dňoch po zákroku,“ hovoril.

Zošit s operáciami

Každú jednu operáciu mal profesor Vajó zaznačenú vo svojom zošite. Bol prvým lekárom, ktorý pri liečbe porúch srdcového rytmu začal s implantáciami kardiostimulátorov.

Vďaka nemu boli Košice jedny z prvých miest, kde sa do takýchto zákrokov lekári pustili. Bol jedným z chirurgov, ktorí v roku 2000 zachraňovali život prezidentovi Rudolfovi Schusterovi pri náročnej operácii.

„Poviem to takto. Som rád, že sa všetko dobre skončilo a že R. Schuster žije. Život mu však nezachránili rakúski lekári, ale my. Keby sme nezvolili správnu metódu, neprežil by letecký prevoz z Bratislavy do Insbrucku. A čo ja osobne? Tiež som riskoval, keď som z Košíc do Bratislavy letel 30 rokov starým cvičným lietadlom."