Džugan zabojuje o zmluvu v HC Košice, ale myslí na návrat do Ameriky

Pandémia zmenila jeho plány.

13. aug 2020 o 9:41 TASR

KOŠICE. Na uplynulých MS hokejistov do 20 rokov bol Róbert Džugan najproduktívnejší hráč SR a svoju kariéru smeroval do zámoria.

Komplikácie spôsobené pandémiou koronavírusu však zmenili jeho plány a reálny je jeho návrat do slovenskej Tipsport Ligy.

V ideálnom prípade dočasný, pretože "naďalej myslím na návrat do Ameriky," poznamenal.

Jeho meno figuruje v 26-člennom menoslove hráčov, ktorí sa od nedele 16. augusta predstavia na try-oute v HC Košice.

Na štvordňovom kempe sa účastníci pokúsia presvedčiť trénerov a získať zmluvu s "oceliarmi".

Účasť najproduktívnejšieho hráča Slovenska na uplynulých juniorských MS je mierne prekvapenie.

Hovorí o zadných vrátkach

"Vyzeralo to, že v nasledujúcej sezóne zostanem v Cedar Rapids RoughRiders v USHL. Teraz mám však vplyvom situácie spôsobenej pandémiou problém dostať sa do Ameriky. Potrvá ešte možno 3 - 4 mesiace, kým sa tam všetko dostane do bežných koľají. Mal som ponuky z Česka či Fínska, no momentálne je situácia taká, že som musel využiť zadné vrátka a zabojovať o zmluvu v Košiciach. S trénerom, ktorý je v Cedar Rapids zároveň aj generálny manažér, sme sa rozprávali o mojom zotrvaní v zámorí. Začiatok ligy je však otázny, prognózy sa neustále menia. Aj preto chcem ísť na try-out do Košíc. Uvidíme, ako to dopadne," uviedol Džugan.

Podobne ako Róbert Lantoši či Marko Daňo by aj on rád začal sezónu v slovenskej súťaži a po jej úvode zamieril do zámoria: "To by bol ideálny scenár. Zatiaľ som sa však o tejto možnosti nerozprával s košickým klubom. Uvidíme, aký by na to mali názor. Na druhej strane nie je vylúčená ani možnosť zostať v Košiciach po celú sezónu. Po try-oute budem múdrejší."

Ďalej sníva o NHL

Džuganovo meno sa po uplynulých MS hráčov do 20 rokov spomínalo v súvislosti s draftom NHL.

V piatich zápasoch šampionátu strelil štyri góly a so štyrmi bodmi bol zároveň najproduktívnejší hráč slovenského tímu.

Svoju súčasnú pozíciu na výbere mladíkov pre NHL však hodnotí triezvo.

"Pravdupovediac, už to nesledujem. Keď som sa o to naposledy zaujímal, bolo moje meno v preddraftových rebríčkoch niekde v tretej stovke. Som už starší, je to pre mňa posledný možný rok draftu. Samozrejme, NHL je pre mňa naďalej sen a aj preto chcem ešte zotrvať v Amerike. Ak by mi vyšla sezóna, tak by sa niečo mohlo podariť, trebárs kemp v klube NHL. Veľa však závisí od toho, kedy sa začne ďalšia sezóna, ako to bude vyzerať s hokejom v Európe a celkovo vo svete. Ja dúfam, že sa situácia čoskoro dostane do bežných koľají a vrátia sa aj diváci na štadióny," poznamenal Džugan.