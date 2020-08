Zamestnanci U. S. Steelu protestovali v uliciach Košíc

Rokovania vedenia a odborov o kolektívnej zmluve výrazný posun nepriniesli.

13. aug 2020 o 17:29 SITA, Judita Čermáková

KOŠICE. Ani štvrtkové rokovanie medzi Radou odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice a vedením košických oceliarní neprinieslo zásadný posun vo vyjednávaniach o kolektívnej zmluve.

Rokovania budú pred sprostredkovateľom pokračovať na budúci týždeň v utorok.

Protestný míting a pochod

Odborári vo štvrtok v Košiciach zorganizovali protestný pochod a míting na podporu vyjednávačov, na ktorom sa vzhľadom k epidemiologickým opatreniam mohlo zúčastniť 500 pracovníkov spoločnosti.

Snahou podľa predsedu Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraja Vargu bolo prejaviť solidárnosť.

Ako pri tejto príležitosti Varga uviedol, vo štvrtok pokračovali rokovania odborárov s vedením spoločnosti.

Stretnutie sa uskutočnilo bez sprostredkovateľa, čo je podľa neho dôkazom, že obe strany sa chcú priblížiť k dohode.

Spornou otázkou však stále ostáva najmä organizácia týždenného pracovného času, keď odborári nesúhlasia s jeho navýšením z 35,5 na 37,5 hodiny.

„Máme pripraviť na najbližšie stretnutie pred mediátorom text, ako si predstavujeme týždenný pracovný čas a zadefinovať jeho navýšenie. Budeme sa o tom radiť. Naša predstava je ale jednoznačná. Naťahovanie pracovného času o dve hodiny týždenne, ktoré sa má dotknúť 80 percent zamestnancov, čo je 5 555 pracovníkov, si predstavujeme tak, že by to bolo vo výnimočných prípadoch a aby to malo status spolurozhodovania. Teda tak, ako sa dnes už 15. mesiac v rade dohadujeme so zamestnávateľom o neprideľovaní práce,“ uviedol Varga.

Ako dodal, zvýhodneného pracovného času sa v kolektívnej zmluve nechcú odborári vzdať najmä z dôvodu udržania zamestnanosti do budúcna.

„Preto si ho chránime. Je to náš druhý pilier,“ uviedol s tým, že si je vedomý, že ide o nadštandardný čas nad rámec zákona.

Boli aj stretnutia s mediátorkou

Ako pripomenul hovorca U. S. Steel Košice Juraj Bača, predstavitelia spoločnosti a odborov mali doteraz dve stretnutia s mediátorkou, kde preberali nedoriešené otázky súvisiace s kolektívnou zmluvou.

Uviedol, že spoločnosť verí v dohodu a spoluprácu.

„Chápeme, že jedným z bodov je tiež pracovný čas. Sme presvedčení, že otázka pracovného času je problémom v mnohých hutníckych spoločnostiach v Európe. Efektívny pracovný čas môže byť v blízkej budúcnosti to, čo pomôže spoločnosti zostať konkurencieschopnou. Ponúkame viac odpracovaných hodín za viac peňazí,“ uviedol Bača s tým, že ak chce spoločnosť prekonať prekážky, bude nutné pracovať viac.

„Slovensko musí byť konkurencieschopné voči iným krajinám. Máme však zodpovednosť nielen za súčasnú prosperitu našich zamestnancov, ale aj za dlhodobú budúcnosť spoločnosti,“ dodal.

Štrajková pohotovosť

Výbor Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice vyhlásil 29. júla štrajkovú pohotovosť.

Dôvodom bola skutočnosť, že sa ani po 25 kolách kolektívneho vyjednávania o novom znení podnikovej kolektívnej zmluvy nepodarilo nájsť spoločnú dohodu.

Aktuálne platí v podniku skrátený pracovný čas.



Návrh znenia novej kolektívnej zmluvy pripravila Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice spolu s odborovou organizáciou OZ NKOS.

Návrh zamestnávateľovi odoslali 15. novembra 2019 a prvé kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo 22. januára tohto roku.

Platnosť pôvodnej štvorročnej kolektívnej zmluvy vypršala po dvoch predĺženiach 30. júna tohto roku.

V U. S. Steel Košice pracuje približne 10 500 zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.

