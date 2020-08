Pri Furčianskom lesoparku má vyrásť športový komplex

Pred halou pre 200 divákov má byť detské ihrisko a oddychová zóna.

17. aug 2020 o 0:00 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Mestská časť Košice - Košická Nová Ves vlastní pozemok pri furčianskom lesoparku, ktorý Košičania využívajú na športové a oddychové účely.

S iniciatívou vybudovať športové centrum prišli športové kluby.

Myšlienky sa chopil aj starosta mestskej časti Košice-Košická Nová Ves Michal Krcho (nezávislý).

„Sme vlastníkom pozemku pri vodojeme s rozlohou vyše 5 000 metrov štvorcových. Už dávnejšie sme uvažovali o tom, že táto lokalita je vhodná na športové, spoločenské a kultúrne vyžitie. Uvedomujem si, že nemáme ani kultúrny dom a navyše, v okrese Košice III žiadna športová hala neexistuje, ak nerátame školské telocvične,“ vysvetľuje starosta.

Dodáva, že momentálne prostredníctvom sociálnych sietí predstavili víziu s tým, že čakajú na spätnú väzbu, či sa s ňou ľudia stotožnia.

„Máme urobené vizuálizácie, stavby sú s imitáciou dreva, zelenými strechami. Takýto objekt by do tohto územia zapadol. Nechceme narušiť prostredie lesoparku. Objekt bude slúžiť pre verejnosť a športové kluby. Nepôjde o športovú, ale tréningovú halu s tribúnou pre dvesto ľudí. Vo vnútri by malo byť fitnescentrum, reštaurácia. V okolí detské ihriská, no nechávame na ľudí, aby nám ešte poradili, čo je ešte možné doplniť.“