Na auto jej spadla klietka kontajnera. Škodu nemá kto zaplatiť

Mestská časť nie je proti poveternostným vplyvom poistená.

17. aug 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Koncom júna panovalo v Košiciach nepriaznivé počasie.

Počas silnej víchrice vietor sfúkol klietku kontajneroviska a tá zasiahla na Cottbuskej ulici na Sídlisku KVP zaparkované auto.

Poškodila ho.

Článok pokračuje pod video reklamou

Košičanka viní samosprávu, účet servisu nezaplatí

Majitelia ho dali opraviť, servis si však pýta vyše tisíc eur.

„Auto je už opravené, faktúra je 1 356 eur. Nemá ju kto zaplatiť. Takže nám ho drží servis, až kým to nevyplatíme. My to neurobíme. Vinníkom je mestská časť Košice KVP, ktorá si chybu priznala, avšak ich poisťovňa to po dodaní faktúry zamietla,“ opisuje na sociálnej sieti Zuzana.

Kritizovala mesto i mestskú časť, podľa nej sa vyhovára, že to nemajú z čoho zaplatiť.

„Takto to vyzerá po poldruha mesiaci. Každopádne, právo je na našej strane, čo nám potvrdila aj polícia, kde nám popriali veľa šťastia a zábavy pri vybavovaní. Mali pravdu, bude to na dlhé lakte a možno skončíme nakoniec na súde.“

KVP: Proti živelným pohromám nie sme poistení

Mestská časť si síce škodu v poisťovni uplatnila, tá však zamietla vyplatenie, keďže nie je proti živelným udalostiam poistená.

Hovorkyňa mestskej časti Sídlisko KVP Ivana Padová spresnila, že škodová udalosť bola nahlásená na miestnom úrade v kancelárii prvého kontaktu 29. 6. 2020.