V Košiciach zomrela pacientka s Covid-19, časť nemocnice je v karanténe

14. aug 2020 o 16:04 Jana Ogurčáková

KOŠICE. V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura na Rastislavovej ulici zomrela tento týždeň pacientka s potvrdeným koronavírusom.

Informáciu Korzáru potvrdila nemocnica.

„Áno, túto vašu informáciu môžeme potvrdiť - skutočne došlo v stredu k úmrtiu spomínanej pacientky a mala pozitívny test na Covid-19. Časť oddelenia IV. internej klinky je v domácej karanténe a na budúci týždeň sa podrobia testovaniu,“ informovala Alžbeta Mohyláková z komunikačného oddelenia nemocnice.

Malo by ísť o 81-ročnú pacientku.

Otestujú ich

Situáciu Korzáru opísala jedna z pacientiek nemocnice.

„Pani priviezli o pol tretej ráno na izbu na internom oddelení, mala vysoké teploty a dýchavičnosť. Venovali sa jej všetci lekári i sestry, lenže tá pani bola predtým na urológii, na pľúcnom, na infekčnom, pochodila celú nemocnicu z oddelenia na oddelenie až zakotvila na internom. V priebehu dňa zomrela, celé oddelenie jej pomáhalo, ako mohlo. A ostali sme všetci podozriví na Covid-19. Sme izolovaní, bojíme sa."

Pacientka zo spoločnej izby sa teraz obáva nákazy.

„Desať hodín byť vedľa niekoho, kto lapá po dychu... Podľa mňa sa to malo riešiť od prvého momentu, keď prišla, nie na internom, ale štyri oddelenia predtým,“ hovorí pacientka, ktorá z nemocnice odchádza na vlastnú žiadosť.

„Dostala som možnosť ísť domov, brala som to všetkými desiatimi. Obávam sa, aby sme na to nedoplatili my - chronicky chorí a starí. V pondelok by nás mali testovať,“ povedala Korzáru jedna z pacientiek nemocnice.