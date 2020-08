Zberatelia pred košickým múzeom strávili tri noci čakaním na bankovku

Prišli z celého Slovenska.

15. aug 2020 o 11:28 Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

KOŠICE. Nezvyčajné rady sa od stredy tvorili pred Východoslovenským múzeom.

Dôvodom bola eurobankovka s motívom Slovenskej numizmatickej spoločnosti.

Začiatok sobotného predaja si nenechalo ujsť vyše tristo zberateľov z rôznych kútov Slovenska.

Múzeum sa na nápor ľudí pripravilo, dodržiavali sa odstupy, rúško i dezinfekcia.

V sobotu o 9. hodine otvorilo brány vyše 300 čakajúcim.

Limitované a číslované reprezentačné vydanie bolo v počte 300 kusov.

„Čím nižšie číslo, tým má pre zberateľov vyššiu hodnotu. Niektorí zbierajú čo najnižšie čísla, niekto konkrétne čísla. Preto tieto rady,“ hovorí Miro z Banskej Bystrice, ktorý na bankovku čakal od štvrtkového večera.

Najvzácnejšou zo zbierky je pre neho bankovka s Univerzitou Mateja Bela, na ktorej študoval.

Aj Košičan Michal trávil posledných pár dní pred múzeom.

„Keďže zberatelia majú poradovník, nie je problém si počas čakania odbehnúť. Je to taká komunita, niektorí chodia všade. Tento týždeň boli tri nové bankovky.“

Z Dolného Kubína prišla do Košíc aj štvorčlenná rodinka. Bankovku spojili s výletom. „Je to pekné hobby spojené s cestovaním, vypĺňame voľný čas.“

Cestujú viac

Ako prvá držala novú bankovku Ľudmila z Trnavy, zbieraniu sa venuje tri roky.

„To sa mi prvýkrát podarilo, že som prvá. Nepočítala som, že tak neskoro sem prídu, väčšinou chodia aj týždeň dopredu. Ale keďže vo štvrtok predávali Spišský hrad, tak išlo veľa ľudí tam, mala som teda šťastie.“

Hovorí, že cez zbieranie bankoviek spoznáva rôzne časti Slovenska.

„Keby som nezbierala, nikdy by som tam nešla a nevedela by som, že také niečo na Slovensku je. Idem aj do múzeí, poznávam zámky a hrady. O mnohých veciach som sa dozvedela až v súvislosti s bankovkami.“