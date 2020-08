Veľké Kapušany schytali ďalší výprask. Geča im nastrieľala osem gólov

Zemplínčania majú po štyroch zápasoch skóre 0:30.

16. aug 2020 o 15:47 Rudolf Rondzik

GEČA. V nedeľu predpoludním sa v Geči odohral súboj dvoch celkov, ktoré v úvodných troch kolách 4. futbalovej ligy Juh nezískali ani bod.

Kto očakával vyrovnaný duel, zostal na veľkom omyle.

Domáci zdemolovali Veľké Kapušany výsledkom 8:0, takže hostia naďalej čakajú na prvý strelený gól a po štyroch zápasoch majú hrozivé skóre 0:30.

Držali sa takmer dvadsať minút

Domáci sa od úvodu nasťahovali na polovicu hostí a tí boli radi, keď sa im podarilo prejsť cez stredovú čiaru.

No v prvej štvrťhodine sme zaznamenali iba jeden zaujímavý moment, keď Pach z voleja prudko trafil spoluhráča Figuru, avšak biliardový odraz minul žrď.

„Spočiatku, kým obrana súpera ešte stíhala našich napádať v hlbokom bloku, sme sa presadzovali veľmi ťažko,” vysvetľoval tréner Peter Šmelko pomerne dlhší časový úsek, počas ktorého sa jeho hráči nedostávali ani do zakončenia.

Až v 18. minúte sa pred pokutovým územím pekne uvoľnil Buzoga a prízemnou strelou otvoril skóre.

Hostia ešte chvíľku odolávali, no prišla strelecká päťminútovka Mareka Figuru a Gečania sa dostali do pohody.

A do prestávky to potvrdil aj Buzoga, aby uzavrel polčasové skóre 4:0.

Takýto zápas prišiel vhod

Tesne po prestávke Figura uzavrel svoj hetrik, a tak pre domácich priaznivcov vyvstala už iba otázka, či hostia odolajú desiatke.

Avšak kouč Šmelko sa rozhodol dať príležitosť aj ostatným hráčom z lavičky a hra Geče trochu stratila na celistvosti.

V tomto úseku sa o atak súperovej brány pokúsili i V. Kapušany, no vyťažili z toho iba roh.

Naopak, do streleckej listiny si pripísal dva zápisy striedajúci Jurík. Gólovú bodku zaznamenal mladý Ukrajinec Cherepania.

Po stretnutí vyžarovala z trénera Šmelka spokojnosť.

„Sme radi za prvý bodový zápis a najmä, že si chlapci schuti zahrali a zastrieľali. A pridali sa i striedajúci hráči. Mali sme ťažké vyžrebovanie v prvých troch kolách, takže takýto zápas nám prišiel vhod a verím, že chlapcov to nakopne k ďalšej práci.”

Hanba kapušianskeho futbalu

Na opačnej strane bolo človeku až ľúto ekipy z južného Zemplína. Nie sedem, ale jedenásť statočných robilo čo mohlo, ale ďalšiemu výprasku sa neubránilo.

„Popravde, je to hanba kapušianskeho futbalu. My sme robili čo sa dalo, ale takto to ďalej nemôže pokračovať,” len ťažko hľadal ospravedlňujúce slová kapitán tímu Peter Šimko.

„V týchto dňoch má prevziať opraty klubu mesto a všetci chceme veriť, že sa to pohne lepším smerom. Aj keď bude náročnou úlohou angažovať nových hráčov a rozšíriť káder do kvantity a najmä do kvality v rozbehnutej sezóne. Je to trápenie, no radi by sme nadviazali na roky, keď sa do Kapušian chodilo s obavami i vo vyššej súťaži. Len pomocnú ruku musia podať všetci, ktorým ešte na našom futbale záleží,” smutne za sebou zatváral dvere kapitán.