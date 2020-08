HC Košice povedú tréner Jan Šťastný s asistentom Šimurdom

Klubu pribudli do rozpočtu ďalšie sponzorské peniaze.

16. aug 2020 o 16:22 (aktualizované 16. aug 2020 o 16:50) TASR

KOŠICE. Hlavným trénerom hokejistov HC Košice sa stal Jan Šťastný.

Mužstvo povedie spoločne s asistentom Marcelom Šimurdom.

Šťastný zároveň bude v klube naďalej pôsobiť aj ako športový riaditeľ a šéftréner mládeže.

Na trénera ako Draisaitl nie sú peniaze

"Do poslednej chvíle sme zvažovali, akým spôsobom to uchopíme. Žiaľ, náš súčasný rozpočet nám neumožňuje angažovať trénera, akým bol Peter Draisaitl. Po rozhovore s prezidentom klubu a s členmi Správnej rady sme sa rozhodli, že pozíciu vezmem ja. Naďalej sme s Petrom v kontakte a ja naďalej tvrdím, že v klube odviedol skvelú prácu a nikde nie je napísané, že by sa do klubu nemohol vrátiť," poznamenal Šťastný.

V pozícii jeho asistenta bude Šimurda, ktorý už v minulosti viedol košický tím aj ako hlavný tréner.

Brankárov budú mať na starosti Dušan Strhársky a Marko Milý, ktorý bude zároveň aj vedúci mužstva.

Pribudli peniaze do rozpočtu

Košický klub nedávno zverejnil mená zmluvne zaviazaných hráčov a ďalší by mali pribudnúť po try-oute.

"Momentálne ešte rokujeme s obrancom Žigom Pavlinom, inak máme mužstvo pokope. Nejaké zmeny sme museli spraviť v zložení tímov v try-oute, keďže niektorí hráči si našli angažmán inde. Ide o obrancov Miroslava Macejka a Dávida Boldižára. Máme podpísaných 16 hráčov a ďalších asi 5-6 hráčov vrátane brankára budeme hľadať na try-oute," prezradil Šťastný.

Novinka je aj zvýšenie rozpočtu, keďže klub získal od sponzorov ďalších 100-tisíc eur.

Radil sa s Růžičkom

Šťastný v minulosti pôsobil po boku krajana Vladimíra Růžičku, ktorý mal v Chomutove i v Slavii Praha pozíciu trénera aj športového riaditeľa.

"Bol prvý, komu som telefonoval, keď som dostal ponuku viesť košický tím ako hlavný tréner. Pýtal som sa ho na názor. Povedal mi, že už som na to pripravený a musím ísť do toho. V situácii, v ktorej sa nachádzame, môžem iba získať. Päť rokov vedľa neho chcem využiť na to, aby sme situáciu zvládli. Pre mňa je česť viesť košický klub. Ja som v Košiciach veľmi spokojný, páčia sa mi zázemie klubu, mesto i prostredie. Snažíme sa pracovať na tom, aby sme spravili vynikajúcu organizáciu."

Všetky prípravné zápasy mimo Košíc

Košickí hokejisti začali so spoločnou prípravou na sezónu v nedeľu.

Po období tréningov prídu na rad prípravné zápasy, pričom všetky odohrajú na súperových klziskách.

"Zápasy Kaufland cupu odohráme v Poprade, Michalovciach a v Spišskej Novej Vsi. V hektickom období sa nám podarilo dohodnúť na zápase s HKM Zvolen, ktorý bude 3. septembra u súpera. Generálku na sezónu odohráme 25. septembra v Miškovci. Týmto sa chcem ospravedlniť fanúšikom za to, že hráme prípravné zápasy vonku. So spoločnou prípravou sme začali na poslednú chvíľu a keďže stále čakáme na to, ako sa vyvinie situácia so Steel arénou, tak sme vsadili na istotu a dohodli sme si zápasy vonku," nuviedol Šťastný.