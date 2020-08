Pacientka tvrdí, že jej košická nemocnica nezabezpečila prevoz na testovanie

Kvôli úmrtiu ženy s Covidom–19 je v karanténe osem zamestnancov UNLP.

18. aug 2020 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Po minulotýždňovej smrti pacientky s Covidom-19 na oddelení IV. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) na Rastislavovej ulici skončilo v karanténe aj osem zamestnancov.

Oddelenie však funguje v bežnom režime, všetky priestory dezinfikovali.

„Aktuálne máme v karanténe osem zamestnancov, časť z nich sa v pondelok podrobila testovaniu. Výsledky budú známe v utorok. Hospitalizovaných máme aktuálne štyroch pacientov s potvrdenou infekciou Covid-19. V súčasnosti pracujeme na reprofilizácii lôžok nemocnice v očakávaní náporu ďalších pacientov,“ vysvetlila hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková.

V karanténe je momentálne päť zamestnancov z interného oddelenia a traja z urgentného príjmu nemocnice.

Taktiež aj dve pacientky IV. internej klinky.

„Oddelenie prešlo dezinfekciou v rámci štandardných epidemiologických opatrení. Otestovaný bude celý personál a všetci pacienti, ktorí prišli do bezprostredného kontaktu s infikovanou pacientkou.“

Na reverz nepustili domov nikoho

Ako sme už informovali, ochorenie Covid-19 nebohej 81-ročnej pacientke diagnostikovali až po smrti.

„Hlavnou príčinou úmrtia bola klinicky i pitvou stanovená bronchopneumónia," uviedla Alžbeta Mohyláková z komunikačného oddelenia nemocnice.

Zaujímalo nás, koľkí pacienti odišli z interného oddelenia na tzv. reverz.

„Žiadny z pacientov reverz nepodpísal. Išlo o plánované emisie. Pacienti, ktorí sú z epidemiologického hľadiska rizikoví, majú nariadenú domácu karanténu,“ vysvetľuje Vaněková.

Pacientka: Nemocnica mi prevoz nezabezpečila

V pondelok podstúpili testovanie zamestnanci a pacienti, ktorí sa vyskytli v blízkosti nebohej seniorky.

Minimálne v jednom prípade však prevoz do nemocnice neprebehol hladko.

Pacientka, ktorá v piatok z nemocnice odišla, mala totiž v pondelok problém dopraviť sa do UNLP, aby ju otestovali.

„Nemala som sa ako dostať na testovanie. Nikto z UNLP mi nezabezpečil dopravu. Taxík som si volať nemohla, lebo by som porušila zákon a vodiča, ktorý by ma odviezol, nemám. Navyše by musel byť potom v karanténe. Nemocnica mi dala kontakt na prepravnú službu v Michalovciach, oni zase na prepravnú službu z Košíc. Nik nezabezpečil prevozy, ja sedemmíľové čižmy nemám. Nakoniec sa mi podarilo vybaviť si prevoznú sanitku. Boli to chlapi z Krompách, neodmietli ma a previezli do nemocnice. Perfektný prístup z ich strany, bez nich by som si ťažko poradila. Žiaľ, sama som si to vybavila, čo by mali zabezpečiť iní. Už som aj otestovaná, zatiaľ zostávam doma v karanténe, pokiaľ nebude známy výsledok testu,“ povedala nám pacientka, ktorá ležala s nebohou na jednej izbe.

Nemocnica: Bola prevezená

Nemocnica sa bráni stručne: „Vašu informáciu sme preverili, pacientka bola dopravnou zdravotnou službou prevezená k nám a po otestovaní zavezená naspäť domov.“

Pacientka však nesúhlasí: „Keby som si prevoz sama nezabezpečila, neviem, ako by to dopadlo. Dokonca po otestovaní mi z nemocnice volali, prečo som nebola na test. Povedala som im, že už som doma a pri testovaní som predložila aj doklady. Veľmi zvláštny prístup,“ uzavrela pacientka.

Výsledok testu sa dozvie pravdepodobne v utorok.