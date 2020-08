Päťsto divákov na štadiónoch? Profesionálny hokej u nás to zlikviduje

Jurinyi: Šport je u vlády na poslednom mieste.

19. aug 2020 o 0:00 Daniel Dedina, Róbert Andrejov

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Šport na Slovensku opäť utŕžil tvrdú ranu. Konzílium zdravotníckych odborníkov v súvislosti s druhou vlnou pandémie koronavírusu pred pár dňami vydalo opatrenie o znížení počtu ľudí na hromadných športových podujatiach.

Počnúc prvým septembrovým dňom počas celého budúceho mesiaca zakázali v našej krajine vonkajšie športové akcie s účasťou tisíc a viac divákov.

Takisto sa nebudú môcť konať ani interiérové hromadné podujatia nad päťsto ľudí.

Tieto nariadenia najviac rozhorčili hokejistov, ktorí s formuláciou obmedzujúcich opatrení rozhodne nesúhlasia.

V troch východoslovenských mestách – Košiciach, Poprade a Michalovciach, kde sa hrá najvyššia Tipsport liga, je práve hokej najpopulárnejším športom.

Je na zváženie vôbec odštartovať

Priemerná návštevnosť na zimných štadiónoch týchto troch klubov počas predošlej extraligovej sezóny dosahovala viac než dvetisíc divákov, čo je oveľa vyššie číslo než povoľujú opatrenia.

V Košiciach chodilo na hokej v priemere 5 221 fanúšikov, v Michalovciach 3 448 a v Poprade 2 282.

Tieto počty jasne potvrdzujú, prečo ani v jednom z táborov nie sú spokojní s aktuálnym opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR.

„Ak by ostalo v platnosti nariadenie o maximálnom počte 500 divákov na štadiónoch, tak by to bol veľký problém. Pokiaľ bude dovolené pustiť do hál iba také nízke množstvo divákov, potom je na zváženie, za akých okolností vôbec extraligu odštartovať a hrať,“ konštatoval Jan Šťastný, športový riaditeľ a zároveň aj tréner A-tímu HC Košice.

Domovským stánkom Košičanov bola Steel Aréna, ktorej kapacita je vyše 8-tisíc miest, avšak v novom ročníku budú možno hrať v Crow Aréne, kde sa zmestí maximálne 2-tisíc divákov.

A tá by im pri aktuálnom nariadení kapacitne bohato postačovala...

Očakávali opačné rozhodnutie

V Michalovciach po vlaňajšom historickom postupe medzi elitu vládne ozajstný hokejový boom.

Dukla v minulej sezóne v tabuľke návštevnosti extraligistov obsadila tretiu priečku za bratislavským Slovanom a Košicami.

Po dlhej prestávke sú aj teraz jej priaznivci po hokeji poriadne hladní. A obzvlášť teraz, keď sa mužstvo mohutne posilnilo a je ašpirantom na medailové pozície.

Fanúšikovia už týždne bombardujú klub otázkou, kedy sa začne predpredaj permanentiek, ten sa však kvôli novému obmedzeniu stále spustiť nemôže.

„Jednoznačne nesúhlasíme s rozhodnutím konzília odborníkov. Očakávali sme, že s blížiacim sa štartom sezóny sa možnosti naplnenia kapacity štadiónov budú ešte zvyšovať, a nie, že pôjdu smerom nadol,“ začal manažér HK Dukla Ingema Peter Tirpák.

„Stojíme si za vyjadreniami zväzu aj Asociácie profesionálnych hokejových klubov a pevne veríme, že vláda ešte prehodnotí tieto opatrenia. Nevieme si predstaviť, že to bude takto fungovať počas sezóny, pretože to profesionálny hokej na Slovensku zlikviduje,“ uviedol funkcionár „líšok“.

Nie je to s kostolným poriadkom

Popradčania plánovali spustiť predpredaj permanentiek v pondelok 17. augusta, deň predtým však fanúšikov oboznámili s tým, že ho rušia z dôvodu možného obmedzenia kapacity vyplývajúceho z hygienických opatrení.

„Sme sklamaní z toho, že nás vláda, respektíve ľudia, ktorí tieto opatrenia prijímajú, znova obišli a neporadili sa s nami a vydali rozhodnutia, ktoré nie sú s kostolným poriadkom. Chápem situáciu, že sa blíži začiatok školského roka a rast čísel nakazených je potrebné znížiť, ale vláda pomáha všetkým okolo, iba šport je úplne na poslednom mieste,“ vyjadril sa predseda predstavenstva HK Poprad Ľudovít Jurinyi.

Podľa neho je najvyšší čas, aby si vládni činitelia prestali pred športom zatvárať oči.

„Veď práve športovci robia Slovensku dobré meno po celom svete. Je dôležité, aby si uvedomili, že je kvantum ľudí, ktorí sú zamestnaní v športe a vôbec na to neberú ohľad. Vláda sa k tomu musí konečne zodpovedne postaviť, lebo keď to všetci zaradom zabalíme, tak som zvedavý, kto si to z týchto pánov úradníkov zoberie na zodpovednosť.“

Profesionálne kluby na Slovensku už rozbehli podpisovú akciu za to, „aby sa vláda konečne začala pozerať aj na nás a pomohla nám. Podpismi ju podporili hráči, realizačné tímy aj funkcionári všetkých klubov,“ dodal Jurinyi.