Šťastný o úspešných kandidátoch tryoutu: Majú pred sebou hodenú rukavicu

Nahradiť Haščáka či Skokana bude náročné, vraví manažér a tréner Košíc.

20. aug 2020 o 15:47 Patrik Fotta

KOŠICE. V štvordňovom tryoute HC Košice uspeli až desiati hráči, hoci pôvodne chcelo vedenie klubu ponúknuť zmluvu piatim či šiestim úspešným kandidátom.

Ide prevažne o mladých a talentovaných hráčov, ktorí by mali dostať v drese oceliarov väčší priestor na ľade.

Medzi uchádzačmi uspel aj brankár Dominik Riečický, ktorý už má na konte s Košicami jeden majstrovský titul.

Klub sa dohodol aj s dvojicou zahraničných hráčov. Oranžovo-čierny dres budú obliekať českí útočníci Pavel Jenyš a Jan Havel.

Zmluvu by mal predĺžiť aj skúsený slovinský obranca Žiga Pavlin.

Chcú sa dohodnúť na férových podmienkach

Športový manažér a hlavný tréner Košíc Jan Šťastný vyjadril spokojnosť s tryoutom, z ktorého vzišli desiati úspešní kandidáti.

„Všetci chlapci na nás pôsobili veľmi profesionálne a motivovane, hoci išlo prevažne o mladých hráčov. O to viac nás mrzí, že nemáme k dispozícii farmu ako sme pôvodne plánovali, pretože viacerých z nich by sme vedeli využiť a pracovať s nimi do budúcnosti. Pôvodne sme avizovali, že by sme chceli vybrať päť až šesť hráčov a napokon je ich desať. Chceme vytvoriť konkurenčné prostredie a dať príležitosť mladým, ktorí majú šancu na draft alebo účasť na MS do 20 rokov,“ povedal Šťastný.

Český kouč zároveň zdôraznil, že klub dáva šancu viacerým košickým odchovancom.

„Myslím si, že po dlhých rokoch ich bude hrať za Košice tak veľký počet. Pre nás je to práve tá cesta, ktorou by sme chceli ísť aj do budúcnosti. So všetkými, ktorí uspeli v tryoute sa pokúsime dohodnúť na férových podmienkach. Chceli by sme, aby s nami ostali do konca sezóny a u niektorých mladých sa nebránime ani dlhodobejšej spolupráci,“ uviedol Šťastný.

O miesto budú musieť bojovať

Hráčov vyberala v tryoute skupina trénerov, pričom na úspešných kandidátoch sa zhodli všetci.

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vybrať talentovaných mladých hráčov, ktorí majú pred sebou vhodenú rukavicu. Záleží len na nich, ako sa so situáciou popasujú. Nič nedostanú len tak, budú musieť o svoje miesto tvrdo bojovať,“ skonštatoval Šťastný, ktorý potvrdil, že káder je takmer uzavretý.

„Budeme pracovať s hráčmi, ktorých máme. Zároveň sme sa s vedením dohodli, že v závislosti od opatrení súvisiacimi s koronavírusom, ako sú návštevnosť na štadiónoch a ďalšie, budeme reagovať na výkony a výsledky mužstva.“

Šťastný zároveň verí, že káder nebude potrebné výrazne obmieňať.

„Máme kvalitného brankára a veľmi kvalitnú obranu. Útok je možno trochu mladý a chýba mu viac skúseností, ale sú tam chlapci ako Mišo Chovan a uvidíme, v akej forme bude Réway. Samozrejme nahradiť hráčov ako Haščák či Skokan, ktorí pravidelne bodujú a strieľajú góly je v tejto chvíli pre nás náročné. Ja ale pevne verím, že niekto z našich mladých počas sezóny vyskočí a dokáže sa presadiť.“

Havela prirovnal k Sukeľovi

Klub okrem hráčov, ktorí sa presadili v tryoute získal aj dvojicu českých útočníkov a blízko je aj dohoda s Žigom Pavlinom.