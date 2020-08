Starostku rozčúlil vrtuľník: To máme vyjsť do ulíc?

Stroj hučal nad domami a postavil na nohy celú dedinu.

22. aug 2020 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE, PAŇOVCE. Sťažnosti obyvateľov Košíc na hluk vrtuľníkov neustávajú ani po neustálom prísľube výcvikového strediska pilotov Slovak Training Academy, že robí všetky možné opatrenia, aby verejnosť vyrušovala čo najmenej.

Pridávajú sa aj ľudia z okolitých obcí.

Najnovšie vo štvrtok sa na Korzár obrátila kvôli hučiacemu stroju starostka obce Paňovce Rozália Juhászová (nezávislá).

Krúžil si večer nad dedinou

„V stredu večer okolo 19.30 hod. prelietaval nad dedinou veľký biely vrtuľník. Urobil štyri okruhy odhadom vo výške 50 – 100 metrov nad domami. Pomyslela som si, že tretia svetová vojna asi vypukne,“ povedala nám rozhorčená starostka.

Nechce rovno obviňovať STA. Napadlo jej totiž i to, či to nie sú nejakí záchranári, ktorí si skúšajú, kde by sa dalo pristáť, keby došlo k nejakému nešťastiu.

„Bolo to veľmi nepríjemné. Ľudia v dedine boli na nohách a táto téma len tak fičala na facebooku. Zhodovali sme sa všetci v jednom – takto sa to robiť nemôže v rámci civilného života.“

Juhászová nám poskytla ako dôkaz aj video zo stredajšieho večera, na ktorom je zachytený let vrtuľníka i hluk, ktorý v Paňovciach narobil.

Nevyzeralo to, že by išlo o jeden zo záchranárskych strojov, tie sú navyše červeno-biele. Potvrdila nám to aj hovorkyňa ATE Transport Europe Zuzana Hopjaková, ktorá uviedla, že v tej lokalite nevykonávali žiadnu záchranársku akciu ani výcvik.

Z STA nereagovali ani na našu opakovanú žiadosť o poskytnutie vyjadrenia. Pýtali sme sa, či to bol ich vrtuľník a ak áno, aký bol relevantný dôvod na to, aby krúžil tak nízko nad domami a rušil večer obyvateľov obce.

Jeden z čitateľov nás večer upozornil, že by mohlo ísť aj o stroj ministerstva vnútra.

Pripadá jej to ako nepretržitá prevádzka

Starostke vraj ani nemáme pripomínať, že tam často prelietavajú práve helikoptéry STA.

„Oni nieže prelietavajú. Nám to pripadá, ako keby mali nepretržitú prevádzku ako v U. S. Steele – od rána do rána. Nevieme kvôli tomu spávať, lebo je leto, máme pootvárané okná,“ popísala starostka aktuálnu situáciu.