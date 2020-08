Modernizáciu Slaneckej ohrozili byrokratické problémy

Žiadosť Košíc dorazila na pozemkový fond po ôsmich mesiacoch.

24. aug 2020 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Vedenie Košíc slávnostne oznámilo koncom mája, že dlho očakávaný projekt rekonštrukcie a modernizácie cesty na Slaneckej má po mesiacoch čakania konečne platné stavebné povolenie.

To bolo nevyhnutné pre to, aby sa mohla samospráva uchádzať o nenávratný finančný príspevok.

Celkovo sa radnica zapojila do troch výziev, z ktorých môžu Košice získať dovedna 18,6 milióna eur, pričom spoluúčasť samosprávy by predstavovala približne 2 milióny.

Primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) vtedy avizoval, že s realizáciou by sa malo začať na jar 2021 a po vyše 2 rokoch by mala byť modernizácia skompletizovaná.

Tento mesiac mala byť vyhlásená verejná súťaž na dodávateľa stavebných prác.

Magistrát: Situácia je kritická

Po štvrtkovom stretnutí vedenia mesta s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina) však radnica upozornila na byrokratické problémy, ktoré bránia kompletizácii dokumentácie k žiadosti o eurofondy.

Vedúci oddelenia strategického rozvoja magistrátu Richard Dlhý, ktorý má projekt na starosti, pre Korzár v ten deň povedal, že situácia môže spôsobiť to, že Košice sa do výzvy nestihnú zapojiť.

„V tejto chvíli je to už kritické. Celá dokumentácia k rekonštrukcii Slaneckej, ak by sme ju poskladali na seba, má výšku asi 2 metre. Napriek tomu stále nie je skompletizovaná. Potrebujeme jedinú vec. Riadiaci orgán, ktorým je ministerstvo, po nás požaduje predloženie súhlasu Slovenského pozemkového fondu (SPF) k realizácii projektu na jednej parcele. My tento súhlas máme, no len na 12 mesiacov,“ povedal na úvod Dlhý.

