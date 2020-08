Ladislav Lörinc: Byť transparentný je sexi, ale nestačí to. Košice nefungujú

Raši bol v niečom lepší, hovorí.

25. aug 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

V komunálnej politike začínal ako 19-ročný, teraz ako 31-ročný je najmladším košickým starostom. Po nástupe na čelo mestskej časti Sídlisko KVP ho prekvapil hackerský útok na miestny úrad, časť účtovných údajov nadobro zmizla. Pred dvomi rokmi takmer kandidoval za primátora, nakoniec ustúpil. Z niekdajšieho podporovateľa primátora Polačeka je jeden z najväčších kritikov. Vedeniu mesta vyčíta, že nerieši zásadné problémy Košíc. Radných viní z politickej korupcie i zneužívania mestskej televízie. Začínal v SDKÚ, prestúpil do Siete, dnes je nezávislý. Chce uspieť vo veľkej politike.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Pevne verím, že Sieť bude zostavovať vládu a mne sa podarí dostať sa do parlamentu." Pamätáte si na tento váš výrok?

- Áno, bolo to pred voľbami v roku 2016.

Vaša prognóza dosť radikálne nevyšla.

- Viedlo k tomu veľa kľúčových momentov, aj ten povestný ples, keď Procházka vyhlásil, že ľudia si zaslúžia, aby Sieť potenciálne vládla so Smerom. Vtedy sa prvýkrát otvorili oči a nastal masívny prepad preferencií, keď už každému bolo jasné, že to nebude 15 percent. Druhým silným momentom bola volebná noc. Boli sme so Sieťou v hoteli Centrum a prvé výsledky boli 5,9 percenta, nie 20. Tam už opadli všetky ambície. Bolo dusno a napätie aj sklamanie by sa dali krájať. Tretím silným momentom, ktorý bol už pre mňa rozhodujúci, bolo, keď hneď po voľbách celá strana otočila rétoriku a považovala za prirodzené, že pôjde vládnuť so Smerom. Tri dni po voľbách som vystúpil zo Siete. Nejsť do vlády so Smerom bola pre mňa fundamentálna vec.

Ako ste vnímali politický osud Radoslava Procházku?

- Tragikomédia. Trošku mi ho bolo ľúto, lebo som ho poznal, bol to nenormálne intelektuálne založený človek, veľmi nadaný, ale na druhej strane som videl, ako reagoval v komunikácii s obyčajnými ľuďmi. Bola to bratislavská intelektuálna kaviareň. Napríklad keď za ním v Spišskej na trhoch prišla 90-ročná babka a začala naňho po východniarsky, tak utekal. Tam mi bolo jasné, že ten človek nikdy nerobil komunálnu politiku. V Bratislave si vymysleli stranu, zohnali ho a tam to ostalo, i na tom to zakapalo, že to nebolo autentické.

Pred Sieťou ste pôsobili v SDKÚ, ktorá mala tiež neslávny koniec, vystúpili ste z nej v roku 2014. Ako miestny poslanec ste povedali, že máte ambíciu robiť celoslovenskú politiku. Platí to?

Súvisiaci článok Dvaja poslanci KVP odišli z SDKÚ Čítajte

- Áno, je to môj dlhodobý cieľ a sen. Ale už na to idem inak. Bol som vychovaný ako pravičiar. Kým celá moja rodina v mečiarizme bola naklonená Mečiarovi, môj otec bol dzurindovec a miklošovec. Dodnes napriek všetkému uznávam týchto dvoch politikov.

Kde sa politicky radíte?

- Som ekonomický liberál, v hodnotových otázkach nie som úplne liberálny, ani konzervatívny, skôr centrista. Keď som mal 19, prišiel som do centrály SDKÚ, že chcem vstúpiť. Pre mňa to bola strana, ktorá vytiahla Slovensko na ekonomického tigra a dostala nás do NATO a EÚ. Potom to vplyvom káuz išlo dole. Vnútorne som sa snažil vypracovať.

Veľa ľudí mi vyčíta, že som bol v stranách, smiali sa mi, že strana, do ktorej vstúpim, skrachuje a skončí. Posledné roky si ma kamarátili doberali, nech vstúpim do Smeru. Zaujímavý moment bol, že pred voľbami do mňa kamaráti hučali, že pôjdete so Smerom, že Sieť je projekt oligarchov, a na servítku v bare som podpísal kamarátovi, že nikdy nepôjdem so Smerom. Tú servítku mám dodnes odloženú.

Ako dlho budete nezávislý?