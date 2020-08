Druhý tím Young Angels v extralige neschválili Piešťany

Áčko povedie Dvorščák, Žirková pomôže akadémii.

25. aug 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Basketbalistky Young Angels Košice vstúpia do extraligy žien s jedným družstvom, hoci mali k dispozícii dve miestenky.

Okrem áčka si účasť v najvyššej súťaži vybojovali aj juniorky, ktoré vlani vyhrali I. ligu žien.

Zákon o športe však neumožňuje jednému majiteľovi postaviť v extralige dva tímy, hoci na výnimku by to možné bolo.

Proti účasti druhého celku Young Angels v extralige boli však Piešťanské Čajky.

Družstvo junioriek sa tak opätovne prihlásilo do I. ligy.

Áčko Young Angels povedie ako hlavný tréner Radko Dvorščák, ktorý vystriedal Zuzanu Žirkovú.

Tá prijala ponuku z mužskej extraligy, kde bude v Lučenci pôsobiť ako asistentka Petra Jankoviča.

Košičankám pomôže v úvode sezóny aj skúsená Anna Jurčenková, ktorá čaká na ponuku zo zahraničia.

Ich dobrý úmysel napokon padol

Pred pár dňami sa skončilo prihlasovanie družstiev do najvyššej súťaže žien, ktorá by mala mať v novej sezóne sedem účastníkov.

Po ročnej pauze sa v nej predstavia Popradčanky a účasť potvrdili aj basketbalistky Spišskej Novej Vsi.

„Snahou SBA bolo, aby sa do extraligy aj napriek ekonomickým problémom po koronakríze prihlásilo čo najviac tímov. Keď to berieme z matematického pohľadu, prihlásilo sa sedem družstiev, teda o jedno viac ako vlani. Teší ma, že okrem piatich družstiev, s ktorými sa rátalo, podali prihlášky aj Poprad a Spišská Nová Ves. Teší ma to nielen z toho pohľadu, že ide o tímy z východu, ale najmä preto, že oba kluby v poslednej dobe veľmi kvalitne pracovali s mládežou,“ povedal generálny manažér Young Angels Košice Daniel Jendrichovský.

Šéf košických basketbalistiek bol pripravený v prípade nepárneho počtu tímov doplniť ligu o družstvo junioriek, ktoré si vybojovalo miestenku v najvyššej súťaži po víťazstve v I. lige žien.

„Sľúbil som v dobrej viere, že ak to bude potrebné, prihlásime do extraligy aj naše juniorky. Tie by svojou kvalitou nepatrili medzi špičku, ale na druhej strane by sa určite nestratili. Žiaľ, zákon Slovenskej republiky o športe to neumožňuje. Dôvodom je, že jeden majiteľ nemôže mať viac družstiev v najvyššej súťaži. Je to logické z hľadiska manipulácií so zápasmi, ale v tomto prípade je to trochu vytrhnuté z kontextu. V druhom tíme by u nás totiž hrali vyslovene len hráčky do 19 rokov, aby sa zlepšovali a napredovali,“ uviedol Jendrichovský a dodal:

„Bolo by to možné, ak by sme získali výnimku a súhlasili s ňou všetky kluby. My sme o ňu ani nepožiadali, pretože Piešťany sa vyjadrili, že sú jednoznačne proti tomu. Žiaľ, náš dobrý úmysel teda padol, ale my rešpektujeme pravidlá a juniorky budú hrať opäť v I. lige žien.“

S Jurčenkovou zrejme do januára

Košičanky by si mali mať aj po odchodoch niektorých hráčok udržať pomerne vysokú kvalitu.