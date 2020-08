Košickí fanúšikovia ukazujú dve tváre. Na ihrisko už leteli aj pneumatiky

So sebou ich vraj nedoniesli, boli v areáli.

25. aug 2020 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. Košice so svojou bohatou futbalovou históriou sú výrazným oživením druhej ligy.

Nielen zo športového hľadiska, keďže FC Košice sa rýchlo zaradil medzi adeptov na postup do Fortuna ligy, ale aj z pohľadu fanúšikov.

Košičania sa aj na trávnikoch súperov môžu oprieť o výraznú podporu z hľadiska.

I vďaka tomu zvíťazili v Liptovskom Mikuláši a keby premenili penaltu, tri body si cez víkend mohli odniesť aj z Trebišova.

Na Zemplín však zároveň cestovali s vedomím, že klub bude za vyčíňanie svojich fanúšikov pykať.

V úvodnom domácom vystúpení aktuálnej sezóny sa totiž okrem nedovolenej pyrotechniky prezentovali aj hádzaním predmetov na ihrisko. Medzi nimi dokonca aj pneumatík!

Bol to poriadne svojský odkaz na to, že súperom Košíc bol v tomto prípade Púchov, sídlo známeho výrobcu pneumatík.

Správanie sa košických divákov neušlo pozornosti disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu.

Tá klubu naparila pokutu 700 eur a zároveň mu nariadila odohrať jedno domáce stretnutie bez divákov v sektoroch C až G, s podmienečným odkladom do konca roka.

Neprípustné. Uberá im to z rozpočtu

„Už po zápase s Púchovom sme vedeli, že nás trest asi neminie, pretože tam boli prejavy, ktoré na štadióny nepatria,“ povedal Korzáru športový riaditeľ FC Košice Pavol Turczyk, ktorý podobné konanie na štadiónoch rázne odsudzuje.

„Je to neprípustné. Aj keď som rád, že nedochádza k bitkám či výtržnostiam, pravidlá sa musia dodržiavať. Nehovoriac o tom, že nám to uberá z rozpočtu a stojí nás to nemalé peniaze,“ priznal.